'Sermaye piyasası' soruşturmasında 6 kişi için tutuklama talebi

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltında olan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Kerem Lafçı, Pusula Otomotiv Filo Kiralama AŞ Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi Engin Geylan, iç denetçisi Niyazi Derindağ, uzmanı Hacı Bayram Adıyaman, MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yusuf Caf İle Tera Holding çalışanları Ayşegül Kaya, Evren Uçar, Okan Uzunoğlu, Cem Gürkan Alpay, Duygu Kuşçu ile Hüseyin Emre Sezer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı.

Adliyeye sevk edilen 12 isim için talepler belli oldu. Buna göre, Töbü, Lafçı, Alpay, Geylan, Uzunoğlu ve Caf tutuklama talebiyle sevk edildiler.

Adıyaman, Kaya, Kuşçu, Derindağ, Uçar ve Sezer ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.