'Ses kaydı' iddiasıyla gündeme gelmişti: AKP Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı, görevinden istifa etti

AKP Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı, kendisine ait olduğu öne sürülen ses kaydının sosyal medyada yayımlanmasının ardından görevinden istifa etti.

Kaydın montajlandığını ve bağlamından koparıldığını savunan Diyarbakırlı, iddialara ilişkin hukuki süreç başlattığını bildirdi.

Sosyal medyada yayılan ve AKP Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı’ya ait olduğu iddia edilen yaklaşık 6 dakikalık ses kaydı, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Kayıtta, görev yeri değiştirilen bir kadının eski görev yerine dönme talebine ilişkin görüşme yer aldı.

Tartışmaların ardından yazılı açıklama yapan Diyarbakırlı, AKP Kilis İl Başkanlığı görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu.

Kaydın montaj olduğunu savunan Diyarbakırlı, şunları kaydetti:

“Son günlerde şahsımı hedef alan montaj ses kaydı ve buna bağlı olarak ortaya atılan iddiaları yakından takip ediyorum. Söz konusu içeriklerle ilgili gerekli hukuki süreç tarafımca başlatılmış olup, gerçeklerin hukuk önünde tüm açıklığıyla ortaya çıkacağına olan inancım tamdır.

Ancak bu sürecin görev yaptığım siyasi teşkilatımıza ve partimize zarar vermesini, teşkilatımızın şahsım üzerinden bir tartışmanın tarafı hâline getirilmesini istemiyorum. Bu nedenle, teşkilatımızın itibarının korunması ve hukuki sürecin siyasi tartışmaların gölgesinde kalmaması adına AK Parti Kilis İl Başkanlığı görevimden kendi irademle istifa etme kararı almış bulunuyorum.”

“BU KARARIM İDDİALARIN DOĞRULUĞU ANLAMINA GELMEMEKTEDİR”

İstifa kararının iddiaları kabul ettiği anlamına gelmediğini vurgulayan Diyarbakırlı, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu kararım kesinlikle bir geri adım, kabulleniş veya hakkımdaki iddiaların doğruluğu anlamına gelmemektedir. Ben görevimden ayrılıyorum; ancak haklılığımdan, hukuk mücadelemden ve davamıza olan inancımdan ayrılmıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine, AK Parti’ye ve milletimize hizmet idealine olan bağlılığım dün olduğu gibi bugün de tamdır ve bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir.

Görev sürem boyunca omuz omuza yürüdüğüm tüm dava arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza ve kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Makamlar ve görevler gelip geçicidir; asıl olan davaya sadakat, millete hizmet ve Türkiye’ye olan sevdamızdır.”

Diyarbakırlı, kaydı hazırlayan, yayımlayan ve paylaşanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını belirterek, “Kirli siyasete teslim olmayacağız. Algı operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz. Yalan karşısında susmayacağız. İtibarımızı hedef alan hiçbir girişimi karşılıksız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kilis’te sosyal medyada paylaşılan ses kaydında, görev yeri değiştirilen bir kadının hastanedeki eski görevine dönmek istediğine ilişkin konuşmaların bulunduğu ileri sürülmüştü.

Diyarbakırlı’ya ait olduğu iddia edilen kayıtta, kadına “Beni nasıl ikna edeceksin?” sorusunun yöneltildiği; kadının ise kendisini yüz yüze görüşerek ikna edeceğini söylediği öne sürülmüştü.

Diyarbakırlı, yaptığı ilk açıklamada kaydın “belli odaklar tarafından montajlandığını ve bağlamından koparıldığını” savundu.