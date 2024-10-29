Sessizliğini Bahçeli'ye bozmuş! Erdoğan'dan 'Öcalan' tebriği

Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:49

Güncelleme: 29.10.2024 - 09:49

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen hafta partisinin grup toplantısında, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan için "Gelsin Meclis'te konuşsun" çağrısını yapmasının yankıları sürüyor. Bahçeli'nin çok konuşulan çağrısıyla ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise sessiz kalması dikkat çekmişti.

Ayrıca Bahçeli'nin bu çağrıyı Erdoğan'dan 'habersiz' yaptığı iddia edildi. İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, Erdoğan, konuşmasından dolayı Bahçeli'yi tebrik etti.

"POZİSYONLARI ORTAYA ÇIKAR"

AKP'nin de "büyük oranda" Bahçeli'ye destek verdiği aktarılan habere göre parti kaynakları MHP liderinin çıkışı için şöyle konuştu:

“Bugüne kadar ne zaman bu konularda bir tartışma olsa, ‘MHP izin vermez, AK Parti adım atamaz’ şeklinde kamuoyunda değerlendirmeler yapılıyordu. O sebeple bu çıkışın Sayın Bahçeli tarafından yapılmış olması, bizim açımızdan çok kıymetli.

Hiç konuşmayanlar bile artık bu mesele hakkında konuşmaya başladı. Bu süreç; Orta Doğu’daki gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Çevremizde bu kadar şey yaşanırken, hiçbir şey olmamış gibi bekleyemeyiz.

Önümüzdeki günlerde, DEM Parti, İmralı, Kandil ve diğer unsurların pozisyonu tam olarak ortaya çıkar. ABD veya İsrail ile yol yürümeye devam edecekler mi görülecek. Türkiye, burada ‘siyonist plana Kürtleri kurban etmem’ diyor ve Kürt vatandaşlarımızı sömürenlere de bir fırsat veriyor."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli, partisinin geçen haftaki TBMM’deki grup toplantısında önemli mesajlar vermişti.

Bahçeli, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” çağrısında bulunmuştu.

Türkiye ve Türk milleti için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Bahçeli, “Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın” şeklinde konuşmuştu.



