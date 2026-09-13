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Sevda Karaca: 'Yoksulluğun, şiddetin ve çürümenin üzerini LGBTİ’leri düşmanlaştırarak örtemezler'

Sevda Karaca: 'Yoksulluğun, şiddetin ve çürümenin üzerini LGBTİ’leri düşmanlaştırarak örtemezler'

13.09.2026 13:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sevda Karaca: 'Yoksulluğun, şiddetin ve çürümenin üzerini LGBTİ’leri düşmanlaştırarak örtemezler'

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, LGBTİ+ derneklerini hedef alan operasyona ilişkin "Kendi yarattıkları yoksulluğun, şiddetin ve çürümenin üzerini LGBTİ’leri düşmanlaştırarak örtemezler. Kimsenin yaşam hakkı Saray’ın onayına bağlı değil" ifadeleriyle tepki gösterdi.
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Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, "Ailem Güvende" adı altında LGBTİ+ derneklerine dönük düzenlenen operasyonda çok sayıda kurum temsilcisinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

Sevda Karaca,  "LGBTİ’lerin yaşam ve örgütlenme hakkını savunmak, bu ülkede herkesin haklarını ve özgürlüğünü savunmaktır. Gözaltılar bir an önce serbest bırakılsın. LGBTİ örgütlerinin ve basınının yakasından artık düşün" açıklamasını yaptı.

Karaca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu sabaha karşı LGBTİ derneklerine dönük operasyonda çok sayıda kurum temsilcisi gözaltına alındı. 'Ailem güvende' ismini verdikleri operasyonun kumandasını bizzat Akın Gürlek elinde tutuyor. Gürlek yaptığı açıklamada 'Aileyi, çocukları ve toplumsal düzeni koruma' adı altında anayasal haklarını kullanan insanları gözaltına almakla, LGBTİ örgütlerini suç örgütü gibi göstermekle adeta övünmüş. Bir Adalet Bakanı düşünün ki; anayasal örgütlenme hakkını kriminalize ediyor, nefret ve ayrımcılığı bizzat körüklüyor, nefret ve düşmanlığın devlet eliyle büyütülmesine öncülük ediyor! Kadınların ve çocukların güvenliğinive yaşamını tehdit eden şiddet düzenine karşı gereken adımları atmayanlar, şimdi 'aile' diyerek insanların yaşamlarına, kimliklerine ve özgürlüklerine müdahale ediyor."

Aile içi şiddetin arttığını, yoksulluk ve geçim krizinin yurttaşlık haklarını tehdit ettiğini belirten Karaca, "Kendi çürümüşlüğünü ve suçlarını örtmek için LGBTİ’leri düşmanlaştıran bu sistem nefret söylemleriyle, operasyonlarla, yasaklarla toplumu dizayn etmeye çalışıyor. Her gün daha fazla suç işliyor" ifadelerini kullandı. 

"ÇÜRÜMENİN ÜZERİNİ LGBTİ’LERİ DÜŞMANLAŞTIRARAK ÖRTEMEZLER"

Sevda Karaca, şöyle devam etti:

"Kendi yarattıkları yoksulluğun, şiddetin ve çürümenin üzerini LGBTİ’leri düşmanlaştırarak örtemezler. Kimsenin yaşam hakkı Saray’ın onayına bağlı değil. LGBTİ’lerin yaşam ve örgütlenme hakkını savunmak, bu ülkede herkesin haklarını ve özgürlüğünü savunmaktır. Sarayın hamaset ve nefret ajandasına, yalnızlaştırma ve yok etme politikasına müsaade etmeyeceğiz! Nefret siyasetine, baskıya ve örgütlenme hakkının gaspına karşı; yaşam hakkını, eşitliği, anayasal özgürlükleri ve örgütlenme hakkını yan yana, bir arada, korkmadan savunmaya devam edeceğiz! Gözaltılar bir an önce serbest bırakılsın. LGBTİ örgütlerinin ve basınının yakasından artık düşün!"

İlgili Konular: #LGBT #Emek Partisi #Sevda Karaca

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