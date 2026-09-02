Sezgin Tanrıkulu'ndan Kulp'taki 'ipek kozası üreticileri' için çağrı: 'Türkiye'deki üretimin yüzde 70'i burada, destek şart'

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, koza ve ham ipek iplik üretiminin merkezlerinden biri olan Kulp ilçesine bağlı Ağaçlı'yı ziyaret etti.

Üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Tanrıkulu, Türkiye’deki koza üretiminin büyük bir bölümünün Kulp ve bağlı köylerinde yapıldığına dikkati çekerek kooperatifin yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

“TÜRKİYE'DEKİ İKİ KOOPERATİFTEN BİRİ KULP'TA”

Türkiye'de bu alanda sadece Diyarbakır Kulp ve Bursa'da olmak üzere iki kooperatif birliği bulunduğunu hatırlatan Tanrıkulu, üretimin kültürel ve ekonomik boyutuna ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye’deki koza üretiminin yaklaşık yüzde 70’i Kulp ve bağlı köylerinde gerçekleştiriliyor. Geriye kalan yüzde 30’luk üretim ise Türkiye’nin diğer bölgelerinde yapılıyor. Yüzyıllardır devam eden bir üretim geleneğinden söz ediyoruz. Yaklaşık bin aile bu faaliyetlerden yıllık olarak ekonomik bir katkı elde ediyor."

“ÇİN VE HİNDİSTAN İLE REKABET İÇİN DESTEK GEREKİYOR”

Uzak Doğu pazarıyla maliyet açısından rekabet etmenin zorluklarına değinen Tanrıkulu, Kulp'taki üretimin organik yapısına işaret ederek, "Elbette Çin ve Hindistan gibi ülkelerle maliyet açısından rekabet etmek kolay değil. Orada çok daha düşük maliyetlerle üretim yapılabiliyor. Burada ise tamamen doğal ve organik üretim gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla kültürel mirasımızın bir parçası olan bu üretimin ve buradaki tesisin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi gerekiyor. Bunu yalnızca kooperatifin kendi imkânlarıyla gerçekleştirmesi mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

“YAŞATMAK VE BÜYÜTMEK HEPİMİZİN BOYUN BORCU”

Üretimin büyütülmesi ve pazar ağının genişletilmesi için hükümete ve kurumlara çağrıda bulunan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Buradan Tarım ve Orman Bakanlığına, ilgili bütün kurumlara ve Kalkınma Ajansına çağrıda bulunuyorum: Kulp’taki bu üretimin daha da büyütülmesi gerekiyor. Burada üretilen geleneksel ve özgün ürünlerin bütün Türkiye’ye ulaştırılması, tanıtılması ve üreticilerin desteklenmesi gerekiyor.

Bu değerli üretimi bugüne kadar yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Bunu yaşatmak, korumak ve daha da büyütmek hepimizin boynunun borcudur."