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'Signal' ağı deşifre edildi: 10 kişi gözaltına alındı, 3 kişi firari

'Signal' ağı deşifre edildi: 10 kişi gözaltına alındı, 3 kişi firari

1.09.2026 09:31:00
Güncellenme:
AA
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'Signal' ağı deşifre edildi: 10 kişi gözaltına alındı, 3 kişi firari

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "güncel bilişim yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme programı "Signal"in deşifresine yönelik çalışma yapıldı. 

Bu kapsamda FETÖ'nün "güncel bilişim yapılanması" içerisinde faaliyetlerini sürdürdükleri belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

3 KİŞİ FİRARİ

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 10'u yakalandı. 

Firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İlgili Konular: #fetö #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı