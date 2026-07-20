Şile Belediyesi Başkanvekili Sacit Terzi CHP'den istifa etti

CHP'li Özgür Kabadayı'nın "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak Şile Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde Şile Belediyesi Başkanvekili seçilen Sacit Terzi, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Terzi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "CHP çatısı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağım kanaatine vardığımdan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum" dedi.

Terzi paylaşımında "Özellikle Şile’mize hizmet edebilmek, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak çalışmaların içerisinde yer almak benim için her zaman büyük bir onur ve sorumluluk olmuştur. Şile’nin gelişimi, huzuru ve geleceği için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Ancak geçen zaman içerisinde ülkemizin, Şile’mizin ve milletimizin beklentilerinin önemli ölçüde değiştiğine şahit oldum. Bu değişim karşısında siyasetin de çözüm odaklı, kapsayıcı, yapıcı ve hizmet odaklı bir anlayışla yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Benim için siyaset; ayrıştırmanın değil birleştirmenin, çatışmanın değil uzlaşmanın, polemik üretmenin değil eser ve hizmet üretmenin adıdır. Siyasetin asli görevi; milletimizin ortak menfaatlerini öncelemek ve vatandaşlarımızın hayatına dokunan kalıcı çözümler üretmektir. Bu karar; herhangi bir kırgınlığın, öfkenin ya da kişisel beklentinin sonucu değildir. Aksine, uzun süren değerlendirmelerin, vicdani muhasebenin ve Şile’mize daha etkin hizmet edebilme sorumluluğunun doğal bir neticesidir. Bundan sonraki süreçte de hangi görev ve sorumlulukta olursam olayım; makam ve unvan gözetmeksizin, tek önceliğim Şile’mize, milletimize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek olacaktır. CHP çatısı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağım kanaatine vardığımdan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum" ifadeleri kullandı.