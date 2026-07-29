Sinem Dedetaş gözaltında, yurttaşlar Üsküdar Belediyesi önünde: 'Başkanımızın yanındayız'

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTINDAKİ İSİMLER

Sinem DEDETAŞ Belediye Başkanı Ceyhun ÜNLÜ Bld. Bşk. Yardımcısı Alihan KOÇOĞLU Bld. Bşk. Özel Kalemi Burçin ÇEVİK Mimar Adem ALTINTAŞ İş Takipçisi Bülent Orhan TOZKOPARAN Müteahhit

Gözaltına alınan isimler, Bayrampaşa’daki sağlık kontrolünün ardından Vatan Emniyet Mali Şube’ye götürüldü.

YURTTAŞLAR BELEDİYE ÖNÜNDE: "SEÇME HAKKIMIZI GASP EDİYORLAR"

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın gözaltına alınmasının ardından, Üsküdar halkı belediye binasının önünde toplandı.

Belediye başkanlarının gözaltına alınmasına "Firavun da çok güçlüydü. Biz kötülüğün kazandığını hiç görmedik. Bunlar siyasi operasyonlar. Başkanımızın yanındayız. Halkçı başkan Sinem Dedetaş" diyerek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiaları ile yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent A.Ş. Müdürü Nazım Akkoyunlu’nun da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.