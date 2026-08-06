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Sinem Dedetaş, Sibel Tan Çetinkaya'yı tebrik etti

Sinem Dedetaş, Sibel Tan Çetinkaya'yı tebrik etti

6.08.2026 00:56:00
Güncellenme:
ANKA
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Sinem Dedetaş, Sibel Tan Çetinkaya'yı tebrik etti

Tutuklu bulunan Sinem Dedetaş, belediye meclisinde yapılan başkanvekili seçiminin ardından seçilen Sibel Tan Çetinkaya'yı tebrik etti.
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Tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş, belediye meclisinde yapılan başkanvekili seçiminin ardından seçilen Sibel Tan Çetinkaya'yı tebrik etti.

Dedetaş, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Bazen en güzel cevaplar, çok fazla konuşmadan verilir. Teşekkürler Üsküdar, tebrikler Sibel Başkanım!" dedi.

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