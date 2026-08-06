Sinem Dedetaş, Sibel Tan Çetinkaya'yı tebrik etti

Tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş, belediye meclisinde yapılan başkanvekili seçiminin ardından seçilen Sibel Tan Çetinkaya'yı tebrik etti.
Dedetaş, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Bazen en güzel cevaplar, çok fazla konuşmadan verilir. Teşekkürler Üsküdar, tebrikler Sibel Başkanım!" dedi.
Bazen en güzel cevaplar, çok fazla konuşmadan verilir.— Sinem Dedetaş (@sdedetas) August 5, 2026
Teşekkürler Üsküdar, tebrikler Sibel Başkanım!#SinemDedetaşYalnızDeğildir pic.twitter.com/UXTatYUAQ4