Sinem Dedetaş'tan yeni mesaj: 'Boynunuz asla bükülmesin'

Belediyelere yönelik operasyonlar sonucu 68 gün önce tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden bir mesaj paylaştı.

"GÜNÜMÜZ SABIRLA VE SEVGİYLE BAŞLIYOR"

Dayanışma mektuplarından bir örnek veren Dedetaş, "Boynunuz asla bükülmesin; bizim dualarımız, inancımız ve iyi enerjilerimiz size dönük. Günümüz sabırla ve sevgiyle başlıyor. Siz özgür kalana kadar da yüzümüz size dönük olacak...'" dedi.

"Kuyu tipi" cezaevi olarak nitelendirilen cezaevlerinden olan Çorlu'daki Karatepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dedetaş'ın mesajı şöyle:

"Bugün cezaevindeki 68. günüm. Buranın şartlarını anlatıp içinizi sıkmayacağım. Güzel bir şeyden bahsedeceğim: Dayanışma mektuplarınız. Tam manasıyla dayanma gücü oluyorlar. Buradaki yalnızlığıma, özlemime ve haksızlığa uğramışlık duygumun üstesinden gelmeme çok yardımcı oluyorlar. Her biri eşsiz kıymette.

'OYA' İLE GELEN HİKAYE

Her birinize gönülden teşekkür ederim. Bugün bunlardan birini sizlerle paylaşmak istedim. İçinde, kültürümüzün en güzel el sanatlarından biri olan 'oya' ile gelen bir hikâye var:

'...Ülkemizin içinden geçtiği zorlu günlerde haksızlığa uğradığınız konusunda inanca sahip olan milyonlardan biriyim. Hem dualarımız hem direncimizle yanınızda durma gayreti gösteriyoruz. Size durumumuzu bir oya hikâyesi ile tarif edeceğim. Hikâyesini anlatacağım oyayı da mektubuma iliştirerek yolluyorum.

Ayçiçeği; günebakan, gündöndü, günçiçeği, günetepen, günaşık gibi isimlere de sahip. Güneşe yüzünü dönen hâli ona bu isimleri yakıştırmış sanırım. Günebakanların özelliklerinden biri de şudur: İçlerinden biri hastalanınca etrafındaki diğer günebakanlar yüzlerini güneşe değil, enerjiye ihtiyacı olduğunu bildikleri arkadaşlarına çevirirler. Mevcut enerjileriyle, adeta bir mikoriza ağı gibi, ona iyileştirme gücü iletirler; ta ki onun boynunu yeniden dikleştirinceye dek.

"BOYNUNUZ ASLA BÜKÜLMESİN"

Boynunuz asla bükülmesin; bizim dualarımız, inancımız ve iyi enerjilerimiz size dönük. Günümüz sabırla ve sevgiyle başlıyor. Siz özgür kalana kadar da yüzümüz size dönük olacak...'

Bunu duymak, hissetmek o kadar önemli ki! Yüzü bize dönük olan, dayanışma duygularını ve dualarını gönderen tüm dostlara ve tüm kız kardeşlerime sevgilerimle..."