Sinop Belediye Başkanı Gürbüz: ‘Tanju Başkana ilişkin iddiaların kamuoyunda karşılığı yok’

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanması üzerine Bolu Belediye Meclisi tarafından Başkanvekilliğine getirilen Bolu Belediye Başkanvekili Tuna Özcan ile birlikte Özcan’ın ailesini ziyaret etti. Ziyarete Başkan Gürbüz’ün eşi Özlem Gürbüz de katılırken, görüşme sırasında duygusal anlar yaşandı. Gerçekleştirilen ziyarette Tanju Özcan’ın annesi Emine Özcan, babası Galip Özcan ve eşi Meral Özcan ile bir araya gelen Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz görüşmenin, dayanışma, destek ve birlik beraberlik amaçlı olduğunu belirtti.

Gürbüz, “Tanju Başkanımız ve ailesinin yanındayız. Tanju Başkanımızın tek kullanımlıksuçu Bolu'ya hizmettir. Başkanımızın Bolu'ya hizmet için heyecanını tüm Türkiye bilmektedir. Tanju Başkanımızın suçlu olduğuna ilişkin iddialar kamuoyunda karşılık bulmamıştır. Bizler de onun suçsuzluğuna yürekten inanıyoruz" dedi. Ziyaret sırasında anne Emine Özcan, oğlunu çok özlediğini dile getirdi. Çok üzüntülü olduğu gözlenen Emine Özcan’ın uzun süre Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün eşi Özlem Gürbüz'e sarılması dikkat çekti.