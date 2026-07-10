Cumhuriyet Gazetesi Logo
Site havuzunda 'haşema' gerilimi: Çocuğa engel oldu, ailenin şikayetiyle tutuklandı

Site havuzunda 'haşema' gerilimi: Çocuğa engel oldu, ailenin şikayetiyle tutuklandı

10.07.2026 09:20:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Site havuzunda 'haşema' gerilimi: Çocuğa engel oldu, ailenin şikayetiyle tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, 13 yaşındaki kız çocuğunun site havuzuna haşema ile girmesinin engellendiği iddiasıyla gözaltına alınan Rus uyruklu site yöneticisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, dün Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi 109 Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki H.K. isimli kız çocuğu, site içerisinde bulunan yüzme havuzuna tesettür mayoyla girmek istedi. Bu sırada Rus uyruklu site yöneticisi Ludmina İ. (64), dairesinden aşağı inerek küçük kıza tesettür mayoyla havuza giremeyeceğini söyledi.

Yaşadığı durumu ailesine anlatan H.K.’nin yakınları, olayın ardından jandarma ekiplerine şikayette bulundu. İhbar üzerine siteye gelen jandarma ekipleri, Rus uyruklu kadını ifadesini almak üzere karakola götürdü. İlk ifadesinin ardından serbest bırakılan şüpheli, savcılığın talimatıyla sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Alanya Adliyesi’ne sevk edilen Ludmina İ. Cumhuriyet Savcılığı’ndaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar vererek Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.

Olayın ardından açıklamalarda bulunan baba Fatih Kılıçkaya, yaşanan anlatarak, "Kızımın kuzeni beni arayarak durumu anlattı. Anladığım kadarıyla kadın doğrudan kızımla konuşuyor. Önce bir velisi var mı diye sormuyor. Kızıma, ’Bu şekilde havuza giremezsin’ diyor. Kızım da neden giremeyeceğini sorunca, ’Senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Yönetim kurulu olarak karar aldık, havuza giremezsin’ diyor. Kızım ise giydiği haşemanın, mayo ve bikinilerle aynı kumaştan olduğunu, sadece modelinin farklı olduğunu söylüyor. Ancak kadın bunu kabul etmiyor" dedi.

"MÜSLÜMAN ÇOCUĞUN KULLANMASI GEREKEN HAŞEMA"

Kadının, yalnızca bu siteyi değil başka siteleri de yönettiğini söylediğini iddia eden Kılıçkaya, "Kızımla sanki yetişkin biriyle konuşur gibi konuşmuş. ’Birkaç sitenin yönetimini yapıyorum, hiçbirinde haşemayla havuza girilmesine izin vermiyoruz. Ben de izin vermiyorum. Bugünlük gelmişsin girebilirsin ama bundan sonra gelme’ diyerek kızımı rencide etmiş" dedi.

Image

Olayı öğrendikten sonra sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıklarını belirten Kılıçkaya, şunları söyledi:

"Kayınbiraderim Selahattin Uğurkutu konuyu sosyal medyada paylaştı ve ardından büyük bir infial oluştu. Çünkü bu kabul edilebilir bir durum değil. Müslüman bir kadının ya da kız çocuğunun kullanması gereken haşemaya yabancı uyruklu bir site yöneticisinin müdahale etmeye çalışması bizi derinden üzdü. Bunun üzerine jandarmaya giderek şikayetçi olduk. Dün akşam kendisini ifadeye aldılar. Bugün de savcılığa sevk edildiğini öğrendik. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Burada mesele sadece küçük bir kızın gururunun kırılması değil; dini hassasiyetlerimize yönelik bir yaklaşım söz konusu. Ayrıca bir çocukla doğrudan konuşulması yerine önce ailesine ulaşılması gerekirdi."

"YETKİLİLER BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA KARARLI OLDU"

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Kılıçkaya, "Yetkililere teşekkür ediyoruz. Sosyal medyada konuyu paylaşmamızın ardından çok hızlı şekilde harekete geçtiler. Hatta bizim beklediğimizden daha kararlı bir şekilde süreci yürüttüler. Bu suçu işleyen kişilerin hukuk önünde gereken karşılığı görmesini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.

İlgili Konular: #Alanya #Haşema

İlgili Haberler

Site havuzunda 'haşema' gerilimi: Serbest bırakılan görevli, itirazla tutuklandı
Site havuzunda 'haşema' gerilimi: Serbest bırakılan görevli, itirazla tutuklandı Mersin’de bir sitede haşemalı bir kadının havuz alanına alınmadığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan site görevlisi, cumhuriyet başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.
TİHEK'ten 'haşema' kararı: Site yönetimine para cezası verildi
TİHEK'ten 'haşema' kararı: Site yönetimine para cezası verildi Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), tatil için gittiği sitede haşema ile havuza girmesine izin verilmeyen kişinin "din ve inanç temelinde ayrımcılığa uğradığı" iddiasıyla site yönetimine 5 bin lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.
Düzce'de haşema giyen kadının havuza alınmamasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar
Düzce'de haşema giyen kadının havuza alınmamasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar Mahkeme, sanıklara "birden fazla kişiyle inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı