Sivas Katliamı'nda babalarını kaybeden isimlerden AYM'nin kararına: 'Siyasi bir tercih barındırdığı düşüncesindeyiz'

Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenlerin aileleri, katliama ilişkin yargısal sürecin etkili bir biçimde yürütülmediğini belirterek “yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiği” gerekçesiyle 2014 yılında AYM’ye başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), başvuru üzerine 12 yıl sonra verdiği kararla, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarının bireysel başvurusunda yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, oy birliğiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Ayrıca, başvuruculara manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

AYM'nin bu kararı üzerine başvuruculardan Eren Aysan, Mazlum Çimen ve Zeynep Altıok ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Bunca yıl sonra Anayasa Mahkemesi’nin davamızı neden gündeme almaya “değer bulduğunu” merak etmekteyiz. Tıpkı daha önce iki kez gündeme alınacağı duyurulduğu halde bundan neden vazgeçildiğini merak ettiğimiz gibi… Tüm katiller salıverildiğine, tüm firariler özgürleştirildiğine göre artık bir “sakınca” kalmadığından olsa gerek…" denildi.

Kararın AİHM'e yaptıkları başvurunun ardından gelmesinin siyasi bir tercih olduğunu gösterdiğine işaret edilen açıklamada, adalet arayışının devam edeceği vurgulandı.

Ortak açıklama şöyle:

"Önceki gün, Anayasa Mahkemesi 2012’de Sıvas Katliamı Davasında hükmedilen zamanaşımı kararına yaptığımız itirazı bunca yıl beklettikten sonra gündemine alarak bir karar verdi. İnsanlığa karşı suç kapsamında firari sanıklar üzerinden devam eden ve bir emsal olarak da ayrı bir önem taşıyan davada makul süreyi kat be kat aşan suskunluk adeta katliamı planlayan, örgütleyen, katilleri cezasızlıkla ödüllendiren anlayışın bilinçli bir tercihine dönüştü. Öyle ki aynı Anayasa Mahkemesi bizim itiraz dilekçemizi yıllarca bekletirken bir hükümlünün dilekçesi üzerine tüm katillerimizin serbest kalmasını sağlayan kararı kısa sürede onayladı. Doğrusu biz bunca yıl sonra Anayasa Mahkemesi’nin davamızı neden gündeme almaya “değer bulduğunu” merak etmekteyiz. Tıpkı daha önce iki kez gündeme alınacağı duyurulduğu halde bundan neden vazgeçildiğini merak ettiğimiz gibi… Tüm katiller salıverildiğine, tüm firariler özgürleştirildiğine göre artık bir “sakınca” kalmadığından olsa gerek…

İç hukuk yollarının bilinçli bir tercihle tüketilmeyip adil yargılama ve makul sürenin hak ihlali ile aşıldığı savıyla yaptığımız AİHM başvurusunun ardından verilen bu kararın siyasi bir tercih barındırdığı düşüncesindeyiz.

Gerekçeli kararın açıklanmasıyla birlikte başta avukatımız Günal Kurşun olmak üzere Beydağ Tıraş Öneri ve Deniz Özbilgin ile birlikte süreci değerlendirdikten sonra kapsamlı bir açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz.

Otuz üç yılı aşkın zamandır tüm hukuksuzluk ve usülsüzlük silsilesine rağmen peşini bırakmadığımız insan hakları savunumuzu ve adalet arayışımızı ne pahasına olursa olsun kararlılıkla sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz."

NE OLMUŞTU?

Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin yakınlarının 2014'teki bireysel başvurusu, Anayasa Mahkemesi 29 Haziran 2021'de görüşülmüş, başvurunun incelenmesi ertelenmişti.

Yüksek Mahkeme; 14 Aralık 2023'te başvuruyu tekrar ele almış ancak görüşülmesini bir kez daha ertelemişti. 25 Ocak 2024'te bireysel başvurunun Genel Kurul'da 15 Şubat 2024'te görüşülmesini kararlaştırmış,15 Şubat'ta ise konuyla ilgili ek rapor alınmasına hükmedilmişti.