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Siverek'te belediye meclisi 'başlık parası'nı kaldırdı

Siverek'te belediye meclisi 'başlık parası'nı kaldırdı

11.08.2026 14:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Siverek'te belediye meclisi 'başlık parası'nı kaldırdı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde belediye meclisinde alınan kararla, ilçe genelinde 'başlık parası' kaldırıldı. Belediye Başkanı Murat Bucak, oy birliği ile alınan karara imza atan meclis üyelerine teşekkür etti.

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Şanlıurfa Siverek İlçe Belediyesi'nde, ilçedeki evlilik süreçlerinde halen uygulanmaya devam ettiği belirtilen "başlık parası’’yla ilgili bir karara imza atıldı.

Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, son dönemde başlık parası ile ilgili dile getirilen rahatsızlığı dile getirerek meclisi bilgilendirdi. Daha sonra meclis toplantısında yapılan oylama sonucunda, başlık parasının oy birliğiyle kaldırıldığı duyuruldu.

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"ARAŞTIRDIM, BÖYLE BİR KARAR ALABİLİYORMUŞUZ"

Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, alınan kararın çok anlamlı olduğunu belirterek, “Mayıs ayı meclis toplantısında gündeme gelmişti. Komisyonda böyle bir karar alınca bende bu süreçte belediye meclisinin böyle bir yetkisi var mı, bu konuyla ilgili karar alabilir miyiz diyerek araştırdım. Böyle bir karar alabiliyormuşuz. Yani meclis böyle bir karar alıp mülki idare amirliğine, güvenlik güçlerine ve ilgili kurumlara yazı yazarak başlık parasının meclis tarafından kaldırıldığını deklare edebiliyor. Bu benim için çok önemli bir husustur. Bunu gündeme getiren özellikle gündeme getiren ve hazırlayan kadın meclis üyelerimize gayret ve çabaları için teşekkür ediyorum. Başlık parasının kaldırılmasının da Siverek Belediye Meclisi'nden çıkması benim için çok anlamlıdır” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Siverek #BAŞLık parası

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