Siyasette ‘demokrasi yolu’ tartışması: 'Devleti devlet gibi yönetmezseniz katil 'demokrasi buradan geçer' diye konuşur'

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Siyasi iktidara ilişkin sert eleştirilerini sıralayan Ağıralioğlu, AKP’nin 25. yıl kutlamalarını anımsatarak, “Kutlama yapıyordunuz. Havai fişek atıyordunuz; sizinle aynı anda ‘ilk kurşun’ kutlaması yapıyorlardı memleketteki teröristler. Yani siz 25 yıldır iktidardasınız, kutluyorsunuz; sizinle aynı anda hem de aleni Mardin’de, Mersin’de, Diyarbakır’da çocuklarımıza sıktıkları kurşunu kutlayan alçaklarla aynı hatta aynı coşkuyla durdunuz. Ya da umursamadınız. Yahut bunun kutlanıyor olmasının hissenize utanç olarak düşmesinden nasibiniz olmadı. Yani siz ‘25 yıldır iktidardayız, çocuklarımızı vurdukları için bu memlekette nasıl kutlama yapılıyor?’ diyemediniz mesela. Siz 25’inci yılınızı kutlarken gazileriniz hak arıyordu. Siz Öcalan’a statü konuşurken ekranlarda gazileriniz parklarda itilip kakılıyorlardı” dedi.

‘MİLLETİNİ KANDIRMIŞ BİR İKTİDAR..’

İktidara, terör örgütü PKK’nin kurucularına ve elebaşlarına yönelik ‘nefes aldırmayacağız’ söylemlerini anımsatan Ağıralioğlu, “Onlarla çerçeve yasalar hazırlar hale geldiniz. Milletinizle mukavelenizi bile bozdunuz en son. ‘Son terörist ölene kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir’ diye başlayıp ilk teröristi serbest bırakmaya çalışmak... 25’inci yılınıza son seçimde milletinizi kandırmış bir iktidar olarak oturdunuz. 25’inci yılınızı böyle kutluyorsunuz: Son seçimde milletini kandıran iktidar! Ne final yaptınız yahu” diye konuştu.

‘NE SİLİVRİ’DEN NE İMRALI’DAN; ANKARA’DAN GEÇER!’

Terör örgütü PKK’nin elebaşı Abdullah Öcalan’ın söylediği iddia edilen “Demokrasinin yolu Silivri’den değil, İmralı’dan geçer” sözlerine ilişkin konuşan Ağıralioğlu, “Ne Silivri’den ne İmralı’dan; Ankara’dan geçer! Bir şey Ankara’dan geçmiyorsa Silivri’den geçmez; ama Ankara’dan geçiyorsa Silivri’nin hissesine de adalet düşer, İmralı hissesine de yaptıklarının hesabını vermek düşer! Eğer adalet Ankara’dan geçmiyorsa Silivri’ye böyle şımarıklık düşer, İmralı’ya böyle cüretkârlık düşer.

Yani devletinizi devlet gibi yönetmezseniz İmralı’daki katil ‘Demokrasi buradan geçer’ diye konuşur, Silivri’deki şımarıklık da ‘Efendim bizden geçer’ diye böyle bir şeye heves eder. Devletinizi devlet gibi yönetirseniz, devletinizi Ankara’dan yönetirseniz, Meclisinizi Meclis gibi yönetirseniz böyle münasebetsiz, saçma sapan, ahlaksız, ölçüsüz, ilkesiz açıklamalar gelmez. Demokrasinin yolu, hukukun yolu Silivri’den de İmralı’dan da geçmez; Ankara’dan geçer!” dedi.