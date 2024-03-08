Siyasilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları...

Siyasiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 10:11
Siyasilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları...
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Siyasi parti liderleri Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen ve temelinde kadınların hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması bulunan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

İşte siyasilerin mesajlarından öne çıkanlar:

CHP lideri Özgür Özel, yayımladığı mesajında "Kadınlar ne kadar özgürse Türkiye de o kadar özgürdür. Tüm kadınların #8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, '8 Mart' mesajı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün; 11.00'de Şişli'deyiz, otobüsle hemşehrilerimizi selamlayacağız. 12.00'de Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde çok güzel bir yaşam merkezini açıyoruz. 18.00'de Üsküdar Meydanı'nda halk buluşmamız var."

"İYİ Kİ VARSINIZ..."

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Hiçbir kadının korunma ihtiyacı duymadığı bir kent için çalışıyor, eşit ve adil yarınlara kadınlarla el ele ulaşabileceğimize inanıyoruz.Yılın her günü, iyi ki varsınız. Ankara sizinle güçlü" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR BİR TÜRKİYE GÖRMEK İSTİYORUZ"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kadınların mutlu, özgür ve eşit olduğu bir Türkiye görmek istiyoruz.Bütün kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Gelecek mart aylarında Dünya Kadınlar Gününü ülkemizde kutlayabilmek için Türkiye’nin Ortadoğu olmasına izin vermeyelim" sözlerine yer verdi.


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