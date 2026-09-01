Sokak röportajcısı Arif Kocabıyık tutuklandı

Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini yurt dışına kaçmaya teşebbüs ederek ihlal ettiği tespit edilen Arif Kocabıyık’ın tutuklanmasına karar verdi.

Kocabıyık, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

'ANAMUR' YANITI

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'ın dorsesinin altına gizlenerek yakalanan Arif Kocabıyık ve TIR şoförü M. A. ile birlikte adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna, "Anamur" diye yanıt verdi.