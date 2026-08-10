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SOL Parti'den 'çerçeve yasa' açıklaması: 'Hedef siyasal islamcı faşist rejimi kalıcılaştırmak'

SOL Parti'den 'çerçeve yasa' açıklaması: 'Hedef siyasal islamcı faşist rejimi kalıcılaştırmak'

10.08.2026 17:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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SOL Parti'den 'çerçeve yasa' açıklaması: 'Hedef siyasal islamcı faşist rejimi kalıcılaştırmak'

SOL Parti'nin “çerçeve yasa”ya ilişkin açıklamasında "İktidarın hedefi, sürecin en başında ortaya koyduğu ifadelerde de yer aldığı üzere, Erdoğan’a ömür boyu başkanlık yolunu açmak ve yeni anayasa ile siyasal İslamcı faşist rejimi kalıcılaştırmaktır" denildi.

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SOL Parti tarafından, "Terörsüz Türkiye” adı altında yürütülen süreç kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 

Yasa teklifinin Kürt sorununun çözümüne ilişkin olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "İktidarın hedefi, sürecin en başında ortaya koyduğu ifadelerde de yer aldığı üzere, Erdoğan’a ömür boyu başkanlık yolunu açmak ve yeni anayasa ile siyasal İslamcı faşist rejimi kalıcılaştırmaktır" denildi. 

Açıklamada, "Bu süreç, ABD ve İsrail’in Orta Doğu’ya yönelik yeni düzen kurgusunun bir parçası olarak dayatılmaktadır. Etnik ve mezhepsel temelde bölünmüş, 'Yeni Osmanlı Milletler Sistemi' olarak ifade edilen bu gerici-monarşik düzende barışa ve demokrasiye yer olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamanın tamamı şöyle: 

"Kendi varlığı demokrasiye karşı bu rejimden demokratik çözüm beklenemeyeceği açık… Çerçeve yasa da Kürt sorununun demokratik çözümüne ilişkin değil… 

Silahların susması ve savaşın sona ermesi, tüm toplumun ortak özlemidir. Bunun için atılacak adımlar da kimsenin karşı çıkacağı şeyler değildir.

Bugün önemli olan, geniş toplumsal kesimlerin de ortak ve haklı kaygısı olan, sürecin iktidarın ömrünü uzatacak bir pazarlığa dönüştürülmemesidir.

İktidarın hedefi, sürecin en başında ortaya koyduğu ifadelerde de yer aldığı üzere, Erdoğan’a ömür boyu başkanlık yolunu açmak ve yeni anayasa ile siyasal İslamcı faşist rejimi kalıcılaştırmaktır.

Bu süreç, ABD ve İsrail’in Orta Doğu’ya yönelik yeni düzen kurgusunun bir parçası olarak dayatılmaktadır. Etnik ve mezhepsel temelde bölünmüş, “Yeni Osmanlı Milletler Sistemi” olarak ifade edilen bu gerici-monarşik düzende barışa ve demokrasiye yer olmayacaktır.

Bütün ezilen halkların özgür geleceği için mücadele edenler, ABD ve İsrail’in Büyük Orta Doğu bataklığında kurdurmak istediği bu gerici-faşist rejim dayatmasına karşı birleşerek demokrasinin, kardeşliğin, barışın ve bir arada yaşamın yolunu açabilecek güçtedir.

Yeter ki ülkemiz ve bölge halklarının başına nice belalar açmış kişilerden ve güçlerden ezilen halklarımıza hiçbir hayır gelmeyeceğinin bilinciyle, onların kurdukları tuzaklara aldanmadan birlik ve dayanışma içinde mücadele edelim."

İlgili Konular: #SOL Parti #Kürt sorunu

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