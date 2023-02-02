SOL Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 17:07

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 18:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti Başkanlar Kurulu üyeleri İlknur Başer, İsmail Hakkı Tombul ve MYK üyesi Mehmet Soğancı’yla CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

İsmail Hakkı Tombul, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye çok kritik bir eşikte. Yaklaşık 20 yıldır, AKP eliyle Türkiye’de yeni bir rejim inşa edildi. Bu rejimde; emekçilerin yoksulluğu, eğitim ve sağlık hakkının ortadan kaldırılması, laikliğin tasfiye edilmesi ve itiraz eden tüm toplumsal muhalif kesimlerin baskı ile zor ile sindirilmeye çalışılması, çok önemli bir handikap yarattı. Türkiye toplumunun yüzde 60’a yakını, artık bu iktidardan kurtulmak istiyor. Böyle bir iktidarla, böyle bir ülkede yaşamak istemiyoruz, diyor.

Ama bunu söylerken de böyle bir dönemde; yaşadığı sorunların bütün toplumsal taleplerin de sahiplenildiği bir sürecin işletilmesini istiyor. Biz Sol Parti olarak bugün; hem Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve Sayın Genel Başkanını ziyaret ettik. Pazartesi günü, Halkların Demokratik Partisi’ni ziyaret edeceğiz. Bütün partileri de ziyaret ederek bir çağrıda bulunmak istiyoruz.

Bu dönemde sonucunu bütün toplum kesimlerinin, bedelini bütün toplum kesimlerinin ödeyeceği hatayı yapmaya hiç kimsenin lüksü yok, hakkı da yok. Bu dönemde hem parlamento içinde, hem de parlamento dışında herkesin bir arada bu rejimin aşılması için; toplumun en az yüzde 50’sinin taleplerini ifade eden, tüm muhalif kesimlerin emekçilerin, ezilenlerin, Kürtlerin, Alevilerin bütün taleplerini gören bir mücadele sürecinin örgütlenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Kuşkusuz seçim çok önemli. Seçimden sonra da bu tahribatın geriye döndürülmesi, bizden alınanların tekrar halka kazandırılması da güçlü bir mücadeleyi gerektiriyor. Bu mücadele de sol, sosyalist hareketin güçlendirilmesinden, emekçilerin güçlendirilmesinden geçiyor. Biz parti olarak ziyaretimizde hiçbir biçimde, bir talepte bulunmadan bu sorumluluğu, bu riski hatırlatma; herkesin tekrar düşünmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.”

Tombul, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

“Biz, ısrarla adayın isminden çok adayın hangi süreçte ve hangi taleplerle ortaya çıkacağını, mücadele sürecinde, seçim sürecinde de neyi savunacağını; Türkiye’deki emekçilerin, ezilenlerin, sol sosyalist yapının ziyaret edip, onları da gören bir mücadele süreci örgütleyecek mi buna bakıyoruz. Yoksa sadece isim değil. Önemli olan sürecin bütünlüklü işletilmesi.

Biz sürece bakacağız. Biz ısrarla, bütün ezilen toplum kesimlerinin taleplerinin sahiplenildiği bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreç ancak, seçimi kazanabilir. Aksi takdirde, böyle bir süreç işletilmezse hem seçim hem de seçimden sonra ülkedeki halkın daha iyi günlerde yaşamasının kazanılmasının zor olacağını düşünüyoruz.”