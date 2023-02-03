SOL Parti’den Kılıçdaroğlu’na ‘emekçilerin taleplerinin görülmesi’ çağrısı
Sol Parti Başkanlar Kurulu üyeleri İlknur Başer, İsmail Hakkı Tombul ve MYK üyesi Mehmet Soğancı, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
SOL Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyetini ziyaret etti. Ziyarette, “Tüm muhalefet güçlerinin, Cumhurbaşkanlığı meselesinde tek adam rejiminin yenilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini” vurgulandığı; Kılıçdaroğlu’nun da “herkesin ortak tutum alması gerektiğini, 6’lı masadaki partilerin de birbirlerinin hassasiyetini gözetmek durumunda olduğunu” görüşünü ilettiği öğrenildi.
Kaynaklar, çağrılarının “emekçilerin taleplerinin görülmesi ve bu talepleri içeren bir tek adaylıkla Erdoğan rejiminin yenilmesi” olmak üzere iki boyutu olduğuna dikkat çekti.
"AKP NEFES ALDIRMIYOR"
“AKP eliyle yeni bir rejimin inşa edildiğini, toplumun da nefes alamaz hale geldiğini” aktaran SOL Parti heyeti, “Sol ve sosyalistlerin taleplerini gören bir süreç işletilmeli” görüşünü iletti.
Gelecek hafta HDP ile görüşme gerçekleştirileceği belirtilirken SOL Parti kaynakları, “Ezilenlerin, emekçilerin taleplerini gören ve tek adaylığa giden sürecin örgütlenmesi gerektiğini söy-leyeceğiz” görüşünü dile getirdi.
"TARIM AYAĞA KALKACAK"
Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan ziraat mühendislerine seslendi: “Atama bekleyen ziraat mühendislerine sözümdür. İktidara geliyoruz, çiftçimizle birlikte çalışacağınız kadroları hızla sağlayacağız. Saray düzeninin çökerttiği ülke tarımını birlikte ayağa kaldırmaya ve dünyayla rekabet etmeye hazırlanın.”
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