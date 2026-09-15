Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sol ve sosyalist örgütlere operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Sol ve sosyalist örgütlere operasyon: Çok sayıda gözaltı var

15.09.2026 14:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sol ve sosyalist örgütlere operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında daha önce ESP’de faaliyet yürütmüş kişilerin de bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz de bulunuyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere 11 ilde düzenlenen ev baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nde (ESP) faaliyet yürütenler ile Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz'in de bulunduğu belirtiliyor.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadelerde adı geçenlere yönelik yürütüldüğü belirtilen operasyonlarda İstanbul'da 25, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, Muğla ve Urfa'da 17 olmak üzere toplam 42 eve baskın düzenlendi.

Baskınlarda şu ana kadar 39 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İlgili Konular: #SYKP