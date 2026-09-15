Sol ve sosyalist örgütlere operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere 11 ilde düzenlenen ev baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nde (ESP) faaliyet yürütenler ile Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz'in de bulunduğu belirtiliyor.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadelerde adı geçenlere yönelik yürütüldüğü belirtilen operasyonlarda İstanbul'da 25, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, Muğla ve Urfa'da 17 olmak üzere toplam 42 eve baskın düzenlendi.

Baskınlarda şu ana kadar 39 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.