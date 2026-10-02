Soma’daki facianın ardından TKP'den İzmir’de protesto: 'Bu düzen işçinin canıyla besleniyor'

Manisa’nın Soma ilçesinde 5 maden işçisinin yaşamını yitirdiği facianın ardından Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Örgütü eylem düzenledi.

Alsancak Garı önünde bir araya gelen partililer, İmbat Madencilik’in Alsancak’taki şirket binasına yürüdü. Burada TKP İzmir İl Örgütü adına açıklamayı TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı yaptı.

“5 İŞÇİ KARDEŞİMİZİN HAYATI KARARDI”

Türkiye’de iş cinayetlerinin ve “yağma düzeninin” sürdüğünü savunan Sarı, madendeki güvenlik önlemlerine ilişkin ihmaller bulunduğunu ileri sürdü.

Sarı şunları söyledi:

“Kardeşler, acımız büyük. Bazı anlar, bazı günler vardır; sözün bittiği günlerdir. Maalesef Türkiye'de yıllardır sözün bittiği günleri yaşıyoruz. Daha bir hafta önce emekli polis bir kardeşimiz Ankara'da hayatına son verdi. Ekmeği, emeği ve ömrü için mücadele ediyordu.

Ardından 5 işçi kardeşimizi kaybettik. Ekmekleri, gelecekleri, çocukları ve belki de hiç ulaşamayacakları umutları için çalışıyorlardı. Yerin yedi kat altında çalışırken onları kaybettik.”

Sarı, gerekli teknik ve güvenlik önlemlerinin alınması halinde ölümlerin yaşanmayacağını savunarak, “O madende teknik kurallara uysaydılar, üç gün daha sabretseydiler, biraz daha masraf yapıp güvenlik tedbirlerini alsaydılar bu hayatları kaybetmeyecektik” dedi.

“İMBAT MADENCİLİK DERHAL DEVLETLEŞTİRİLMELİDİR”

Soma’daki soruşturma kapsamında gerçekleştirilen gözaltıların tek başına yeterli olmadığını savunan Sarı, İmbat Madencilik’in devletleştirilmesini istedi.

Sarı şöyle konuştu:

“Türkiye'de yağmalı bir sömürü düzeni var ve bu düzen işçinin canıyla, kanıyla, alın teriyle besleniyor. İmbat Holding gibi sermayedarların sefası sürsün diye işçilerimiz işten atılıyor; açlık ve yokluk pahasına sömürülüyor. Bu durum sadece 'Yanlış yaptık' deyip özür dilemekle ya da birkaç kişiden hesap sorup Soma'da 9 kişiyi gözaltına almakla hallolacak bir mesele değildir. Bu yağma düzeninden ve onun sunduğu saltanatı yaşayanlardan hesap sormak zorundayız.”

Sarı, tüm madenlerin devletleştirilmesi gerektiğini savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“İmbat Madencilik derhal devletleştirilmelidir. Bu yağmayı ve sömürüyü sürdürenlerin tüm mal varlıklarına el konmalıdır. Bütün madenler derhal devletleştirilmeli, üretim halkın çıkarına yapılır hale gelmelidir. Madende çalışan her işçinin canı ve emeği devlet güvencesi altına alınmalıdır.”

YAŞAMINI YİTİREN 5 MADENCİYİ İSİMLERİYLE ANDI

Sarı, faciada yaşamını yitiren Halit Ersay, İsa Olcay, Kerim Ören, Ramazan İnce ve Ömer Karakaya’yı isimleriyle anarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün kaybettiğimiz kardeşlerimize; Halit’e, İsa’ya, Kerim’e, Ramazan’a, Ömer’e sözümüz var. Onların kanını da alın terini de yerde bırakmayacağız. Soma'da ve işçilerin hakim olduğu bir Türkiye'de onların adı her zaman yaşatılacaktır.”

FOTOĞRAFLARI VE BARETLERİ ŞİRKETİN KAPISINA BIRAKTILAR

Basın açıklamasının ardından TKP İzmir İl Örgütü üyeleri, Soma’daki maden faciasında yaşamını yitiren 5 işçinin fotoğrafları ile baretleri İmbat Madencilik’in Alsancak’taki şirket binasının kapısına bıraktı.

Eylem, “Sermayenin saltanatı son bulmalı” çağrısıyla sona erdi.