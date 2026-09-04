Son dakika... Akın Gürlek duyurdu: 31 avukat hakkında gözaltı kararı, 39 avukatlık bürosunda arama!

İstanbul’da yurttaşların kişisel verilerinin yasa dışı yollarla ele geçirilerek “panel” adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişletildi.

31 AVUKAT HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı biçimde ele geçirilmesinin ve ticari amaçlarla kullanılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

‘PANEL’ SİSTEMİYLE KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM İDDİASI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, vatandaşlara ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek çeşitli sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında söz konusu sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı öne sürüldü.

Bazı hukuk bürolarının ise herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan kişilerin bilgilerine bu sistemler üzerinden ulaştığı iddia edildi.

‘BORCUNUZ YASAL TAKİBE DÜŞTÜ’ DİYEREK MAĞDUR ETTİLER

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, vatandaşlarla iletişime geçen bazı şüpheliler, kişisel veriler üzerinden “Borcunuz yasal takibe düştü”, “Uzlaşma sürecini kaçırdınız” ve “Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı” gibi gerçeğe aykırı ifadeler kullandı.

Bu yöntemle vatandaşların mağdur edildiği ileri sürüldü.

39 HUKUK BÜROSUNDA ARAMA VE EL KOYMA

Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı sistemi kurduğu, işlettiği ve gelir akışında yer aldığı belirlenen şüphelilere yönelik adli işlemler gerçekleştirilirken, 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldığı bildirildi.

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından yasa dışı “panel” sistemini kullandıklarına ilişkin somut deliller elde edildiği belirtilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığı açıklandı.

Akın Gürlek, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapanların yaptırımsız kalmayacağını ifade etti.

Gürlek'in paylaşımı şöyle:

"Vatandaşlarımızın mahremiyeti bizim için dokunulmazdır!

Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, ticari bir meta hâline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez.

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda; vatandaşlarımıza ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek “panel” adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde bu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı; bazı hukuk bürolarının da herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu sistemler üzerinden ulaşılarak “borcunuz yasal takibe düştü”, “uzlaşma sürecini kaçırdınız”, “hakkınızda haciz işlemi başlatıldı” gibi gerçeğe aykırı ifadelerle mağdur edildiği anlaşılmıştır.

Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı sistemi kuran, işleten ve gelir akışında yer aldığı tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlemler yapılarak 10 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. Soruşturmanın genişletilmesiyle de yasa dışı panel sistemini kullandığına ilişkin somut deliller elde edilen 31 avukat hakkında bugün gözaltı kararı verilmiş, 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerine başlanmıştır.

Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze ve soruşturmada görev alan tüm kamu görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.

Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kâr kalmayacaktır."

Vatandaşlarımızın mahremiyeti bizim için dokunulmazdır!



Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, ticari bir meta hâline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez.



Bu çerçevede İstanbul… — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 4, 2026

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Gelişmeye dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Söz konusu açıklama şöyle:

"Bir kısım hukuk bürolarının; vekâlet ilişkisi ile takip ettiği işlerle ilgisi olmayan başkaca kişilerin kimlik, adres ve banka bilgilerini bir şekilde ele geçirerek bu kişileri 'yasal takibe düşen borcunuz var, hakkınızdaki soruşturmanın uzlaşma sürecini kaçırdınız, hakkınızda haciz işlemi başlatıldı' gibi mesnetsiz isnatlar ile arayıp mesaj gönderdiği şeklindeki ihbar ve tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait olup kişisel veri niteliğine haiz (kimlik numarası, adres, cep telefonu... gibi) ve yine niteliği gereği gizli kalması gereken bilgilerin üçüncü kişilerce yasa dışı yollarla ele geçirilip 'panel' adı verilen yasa dışı sorgu programına entegre edilerek bu programların maddi menfaat karşılığında hukuk bürolarına satıldığına dair somut veriler ve hatta hukuk bürolarının bu yasa dışı durumu normalleştirerek aylık abonelik sistemi ile düzenli olarak güncellenecek şekilde bu programları kullanarak hukuki süreçler ile ilgisi olmayan başkaca kişileri arayıp mesaj attıklarına dair de somut delillerin tespiti üzerine; panel adı verilen 'yasa dışı panel sorgu programını' bu şekilde avukatlık görev ve yetkilerine aykırı olarak kullandığı tespit edilen 31 avukatın gözaltına alınmasına ve avukatların kullanmakta olduğu 39 farklı avukatlık bürosunda arama el koyma tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."