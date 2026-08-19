Son dakika... Akın Gürlek'ten 'Kuytulcular' açıklaması: Furkan Vakfı'na ait 5 şirkete kayyım atandı

Adana’da Furkan Vakfı’na yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, gözaltına alındı.

Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki Kuytul’un evinin çevresinde çevik kuvvet ve özel harekat timleriyle önlemi alındı. Evin çevresine gelip, slogan atan Kuytul’un destekçileriyle polis ekipleri arasında kısa süreli tartışma çıktı.

ALPARSLAN KUYTUL VE EŞİ GÖZALTINDA

Evde yapılan aramanın ardından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul ile çok sayıda kişi gözaltına alındı.

GÜRLEK'TEN 'KUYTULCULAR' AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturmanın kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik olduğunu belirtti.

Gürlek, yapılanmanın “suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri” ile bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirlerin soruşturma kapsamında incelendiğini söyledi.

Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıklayan Gürlek, şüphelilere “suç örgütü kurma ve yönetme”, “örgüt üyeliği”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmî belgede sahtecilik” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamalarının yöneltildiğini bildirdi.

6 İLDE 49 ADRESE OPERASYON

Gürlek, soruşturma kapsamında Adana merkezli 6 ilde toplam 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

5 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Operasyon kapsamında 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atandığını belirten Gürlek, “örgüt lehine faaliyet yürüttüğü” tespit edildiği belirtilen 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildiğini kaydetti.

Gürlek, soruşturmanın herhangi bir dini grup veya inanca yönelik olmadığını savunarak şunları söyledi:

“Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil; dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.”

Gürlek, açıklamasının devamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Güvenlik Başkanlığı ve operasyonda görev alan kamu görevlilerine teşekkür ederek, “Suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.