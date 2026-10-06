Son Dakika... AKP'den fon krizine 'kanun teklifi' hamlesi: Geri ödemelerin nasıl yapılması planlanıyor?

AKP'nin fon krizinin ardından ilk aşamada 1 milyon TL’nin altındaki, daha sonra ise 1 milyon liranın üstünde yatırımı olanlara ödeme yapılmasını düzenleyen bir kanun teklifini bu hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

Yatırımı 1 milyon liranın altında bulunanların yaklaşık 355 bin kişi olduğu ifade ediliyor.

Alınan bilgiye göre, AKP TBMM Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemlerine ilişkin bir çalışma grubu oluşturdu.

10 maddeden oluşması planlanan geçici nitelikteki teklifin, ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Teklifle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilmesi öngörülüyor.