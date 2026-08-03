Son dakika... AKP'den muhalefete 'çerçeve yasa' ön bilgilendirmesi

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreçte kritik aşamaya gelindi.

Uzun süredir üzerinde konuşulan "çerçeve yasa"nın da bu hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, grubu olan partilerin liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından teklifin bu hafta ortak imza ile sunulacağını açıklamıştı. 10-12 madde arasında olması öngörülen teklifte tam uzlaşma sağlanırsa, İYİ Parti dışında Meclis’te grubu olan AKP, YENİ Parti, DEM Parti, MHP, CHP ve Yeni Yol gruplarının imzasını taşıyacak.

AKP'DEN "ÖN BİLGİLENDİRME"

Son olarak, iktidara yakın Sabah'ın haberine göre; AKP'nin çerçeve yasa düzenlemesiyle ilgili muhalefete bugün ön bilgilendirme yapacağı öğrenildi.