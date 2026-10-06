Son Dakika... AKP'nin 'İzmir' paylaşımına Özgür Özel'den yanıt gecikmedi! Cemil Tugay'a sert sözler: 'Bir bed-maye’den tehditle imza alınca...'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından sert bir mesaj paylaştı.

Özel şunları yazdı:

"Bir asır önce saraydan bir imza alanlar, Anadolu’yu da aldıklarını sandılar.

Yanıldılar.

Şimdi de bir bed-maye’den tehditle imza alınca koca İzmir’i alacaklarını sanıyorlar.

Yanılıyorlar.

İzmir’e “gavur” diyenlerin, İzmir marşına merakı manidar.

Rehni alan, mülke sahip olmaz.

Mülk benim oldu sanan varsa işte meydan.

Mert olan sandığı koyar, İzmirlilerin huzuruna çıkar.

Bakanı aday çıkardın olmadı, Başbakanı aday çıkardın olmadı.

İzmir’i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın.

KapKaç ile olmaz bu işler.

Milletten ödü kopanın zaten süresi geriye işler.

Hadi Erdoğan, yarın o namerd ile kamera karşısına geçmeni ve tarihe yeni bir utanç fotoğrafı bırakmanı bekliyorum.

Kaçan kaçsın, giden gitsin.

Ben milletin gözüne bakıyorum.

Herkes kendine yakışanı yapıyor.

Millet bu olan biteni tarihin kara kaplı defterine yazıyor."

Bir asır önce saraydan bir imza alanlar, Anadolu’yu da aldıklarını sandılar. Yanıldılar. Şimdi de bir bed-maye’den tehditle imza alınca koca İzmir’i alacaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar. İzmir’e “gavur” diyenlerin, İzmir marşına merakı manidar. Rehni alan, mülke sahip olmaz. Mülk benim oldu sanan varsa işte meydan. Mert olan sandığı koyar, İzmirlilerin huzuruna çıkar. Bakanı aday çıkardın olmadı, Başbakanı aday çıkardın olmadı. İzmir’i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın. KapKaç ile olmaz bu işler. Milletten ödü kopanın zaten süresi geriye işler. Hadi Erdoğan, yarın o namerd ile kamera karşısına geçmeni ve tarihe yeni bir utanç fotoğrafı bırakmanı bekliyorum. Kaçan kaçsın, giden gitsin. Ben milletin gözüne bakıyorum. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Millet bu olan biteni tarihin kara kaplı defterine yazıyor.