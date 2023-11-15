Son Dakika... Akşener'den Atatürk'ü anmayan Diyanet'e tepki!
Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "İslamda vefa vardır. Sergilenen bu vefasızlığa tahammül gösteremeyiz" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Akşener'in konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Atamızın vizyonuna cumhuriyetimizin değerlerine düşmanlık besleyen kirli güçler vardı. Diyanet Atatürkümüz tarafından kurulmuştu. Varlığına ona borçlu kurumumuz, cuma hutbesinde bir Fatiha'yı bile çok gördü yazıklar olsun. İslamda vefa vardır. Sergilenen bu vefasızlığa tahammül gösteremeyiz.
TBMM vasıfları teker teker çökertildi. İktidarın gözü yine hukuka dikildi. Sayın Erdoğan uzun zamandır hukuktan şikayetçi. Gezi zamanında "reddi reddediyoruz" diyen karşı çıkan kendisiydi. "AYM kararına uymuyorum saygı da duymuyorum" diyen de kendisiydi. Yargıtay, Erdoğan gibi AYM kararına uymuyorum diyerek suç duyurusunda bulundu. Yeni anayasa yapmanız için önce mevcut anayasaya uymanız gerekiyor.
AYM kararları kesindir, herkes uymak zorundadır. Siz hala neyi tartışıyorsunuz kardeşim?
Biz anayasal devlet krizinin çözülmesi için uğraşıyoruz.
Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır, demedik demeyiz. Yargıtay'dan bir dairenin AYM'yi hedef göstermesini hiçbir koşulda kabul etmeyiz. Nereyi belli olmayan odakların millet iradesini yok saymasına izin vermeyiz. Bu krize sebep olanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Erdoğan'a hakem olma görevini hatırlattık.
Biz Anayasa'ya sonuna kadar sahip çıkacağız. Hukuku bir hesaplaşma aygıtı olarak kullanmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz.
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