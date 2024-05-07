Son Dakika... Bahadır Erdem CHP'ye katıldı!

Yayınlanma: 07.05.2024 - 13:53

Güncelleme: 07.05.2024 - 14:01

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem, CHP’ye katıldı. Erdem'in parti rozetini CHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Özgür Özel taktı.

Özel, Erdem'e rozetini takarken, "“Bugün 35 yıllık bir akademisyen milletlerarası özel hukuk alanında eğitim görmüş daha sonra mezun olduğu üniversitede doktora dersleri veren 5718 sayılı hukuk hakkındaki kanunun mimarlarından. Yine BM’de 2014-2019 yılları arasında özel hukuk enstitüsünde görev yapan ilk Türk hukukçu olma unvanına sahip olan; doktorası patent hukuku konusunda olan Türk patent enstitüsünde 6 yıl yönetim üyeliği yapmış; bundan sonraki süreçte katılımıyla bize güç verecek yakın mesai arkadaşımız olan Sayın Bahır Erdem baba evine katılıyor" ifadelerini kullandı.

BAHADIR ERDEM CHP'YE KATILDI

Erdem şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin bütün milletvekillerini her bir neferini sevgi ve saygıyla selamlıyorum bu benim için ve ailem için çok önemli ve mutlu günde sayın genel başkanımıza hakkımda söylediği sözler için teşekkür ederim, onur duydum. Bu kadar güzel sözü hak ediyor muyum bilmiyorum ama üç kız babası bir TC vatandaşı olarak bir hukuk hocası olarak hayatım boyunca siyasetten önce de sonra da hep doğruları ve gerçekleri hukuken inandığım neyse onu savundum. Bunu Atatürk’ün kurucu değerlerinin verdiği güçle yaptım. Beni aranıza kabul ettiniz, her birinizle birlikte Türkiye’de adaletin ve hukukun yeniden parlaması için laik bilimin ışığında gençlerimizin eğitim alabilmesi için, eşitlik gelmesi için, bu milletimizi mutsuz eden tek adam rejimini sonlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşmalarının satırbaşları şu şekilde:

AYRINTILAR GELİYOR...