Son dakika... Devlet Bahçeli 'çerçeve yasa'yı imzaladı

İktidarın "Terörsüz Türkiye", DEM Parti'nin ise "Barış ve Demokratik Toplum" olarak nitelendirdiği yeni çözüm sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasada son aşamaya gelindi.

AKP milletvekillerinin imzasına açılan teklifin, 4 Ağustos Salı günü (bugün) saat 17.00'ye kadar imzalanması ve daha sonra da TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler imzasıyla AKP'li milletvekillerine gönderilen duyuruda, "Grup Başkanlığımızca 'Çerçeve Kanun Teklifi'ni tüm milletvekillerimizin eksiksiz imzalamaları kararı alınmıştır. Grup Yönetim Kurulu salonumuzda imzaya açılan teklifi 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 17.00'e kadar imzalamanız gerekmektedir" denildi.

İSMİ BELLİ OLDU

AKP bugün akşam saatlerinde veya yarın sabah Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen "çerçeve yasa" konusunda son hazırlıkları sürdürüyor.

"Çerçeve yasa" için dün akşam geç saatlere kadar mesai devam etti. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, dün akşam saatlerinde DEM Parti heyeti ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile ayrı ayrı bir araya gelerek teklife son şeklini verdi.

Yasa teklifinin isminin, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ismi belirlenirken de tercih edildiği gibi olması benimsendi ve "milli dayanışma" ve "toplumsal bütünlenme" vurgusu yapıldı.

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" ismiyle sunulması planlanan teklifin, 10-12 maddeden oluşması öngörülüyor.

BAHÇELİ İMZAYI ATTI

Son olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı.

Teklifi Bahçeli ile birlikte Feti Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da imzaladı.

NE OLMUŞTU?

Teklif için AKP, bugün saat 17.30'a kadar süre vererek, tüm AKP'li milletvekillerinin teklife imza atmasını istemişti.