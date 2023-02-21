Son dakika... Bahçeli deprem bölgesi dönüşü yine tehdit etti: 'Tek tek not alıyoruz'

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 10:40

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 11:02

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bahçeli, depremin ardından menfaat çıkarmaya çalışanları tek tek not ettiklerini söyledi.

MHP lideri ayrıca beklenen büyük İstanbul depremi üzerine ise "İstanbul için felaket senaryolarının iyi ihtimallerini değerlendirmeli senaryolara hazır olmalıyız. Oyalanmaya vaktimiz yoktur" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* Milli felaketlerde ortak aidiyet paydasında uzlaşamayanlar, insani değerlere yabancılaşan mihraklardır. Türkiye devasa bir musibetin tesirindedir. Türkiyemiz doğal afetlerin risklerine her zaman açıktır. Deprem bilimciler tarafından Kahramanmaraş depremi dünya üzerinde karada meydana gelen en büyük depremlerden birisi olarak tanımlanmıştır. İnsani ve fiziki kusurlar doğal afetin boyutunu artırmaktadır. Gölcük depremi bir milattır. Bu tarihten önce inşa edilen binalarda zemin etüdü zorunluluğu yoktu. Hazır beton yoktu. Binaların demirlerinin dayanıklılığı azalıyordu. Müteahhitler malzemeden çalmayı alışkanlık haline getirmişti.

* Depremden menfaat devşirmek isteyenler hata yapar. Depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Bunları tek tek not aldığımız da çok iyi bilinmelidir. Kaos peşinde kim koşuyorsa insanlığı tartışmaya açıktır. Tektonik mirası, jeolojik müktesebatı, meteorolojik özellikleri ile Türkiyemiz doğal afetlerin risk ve tehlikelerine her zaman açıktır.

* Her yıl 300 bin binanın dönüştürülmesi planlanmıştır. Depremler ve diğer afetler yaşanacaktır. Bu yakıcı gerçekten kaçış yoktur. Depreme ve ilgili yönetmelere uygun dayanıklı binalar yapmaktan başka seçenek yoktur. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Felaketten çıkardığımız derslerle daha güvenli, daha huzurlu, daha sağlıklı geleceğin temelini atmalıyız. İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız.

* İstanbul için dillendirilen felaket senaryolarının bütün ihtimallerini değerlendirip muhtemel depremlere hazırlıklı olmalıyız. Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur İttifakı olarak biz bu ağır yükü her şart altında kaldırırız. Hükümet verimli ve etkili bir afet yönetimi ile Kahramanmaraş depremindeki yaraları sarmaktadır. Devlet her şeye hakimdir. Acımız büyüktür ancak hayatta zamanın hafifletemediği hiçbir acı da yoktur.

* Hiçbir insanımızı aç ve açıkta bırakmayacağız. Şehirlerimizi yeniden inşa edecek gücümüz var. Dayanışma olmadan geleceği kucaklamak mümkün değildir.

NE OLMUŞTU?

Depremin ardından 'sessizliği' tepki çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 gün sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte önceki gün deprem bölgesine gitmişti.

Kahramanmaraş'ta konuşan Bahçeli, 41 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketi için "Bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana" ifadelerini kullanmıştı.

AHBAP'I VE BABALA'YI HEDEF ALMIŞTI

Partisinin geçen haftaki grup toplantısında açıklamalarda bulunan Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği 10 ilde yardım faaliyetleri yürüten AHBAP ve Babala TV ekibini hedef almıştı.

Bölgeye yapılan yardımların resmi kurumlar aracılığıyla sağlanması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkisi içinde yardım toplanması bizim nazarımızda yanlıştır. Devletin yetişemediği ne vardır ki 'Ahbapcılar' ve 'Babalacılar' kanat çırpmaktadır?" demişti.

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