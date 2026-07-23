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Bahçeli'den sürpriz çıkış: 'Yeni parti hazineden pay almalı'

Bahçeli'den sürpriz çıkış: 'Yeni parti hazineden pay almalı'

23.07.2026 13:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bahçeli'den sürpriz çıkış: 'Yeni parti hazineden pay almalı'

MHP lideri Devlet Bahçeli 'yeni parti' değerlendirmesi yaparak, "Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır" dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurması beklenen "yeni parti" hakkında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Özel'in yeni partisinin vekil sayısı kadar Hazine yardımından pay alması gerektiğini ifade etti.

"MADEM CHP İÇİNDEN YENİ PARTİ ÇIKIYOR..."

Bahçeli, Özel’in CHP’den ayrılarak yeni bir siyasi parti kuracağına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Dolayısıyla bir diğer tartışma konusu da kaç milletvekilinin gideceği kadar, mal varlıklarının da nasıl paylaşılacağı. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?" sorusuna yanıt veren Bahçeli, şu ifadeleri kaydetti:

"CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur.

Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır."

NE OLMUŞTU?

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, salı günü düzenlediği CHP’nin Grup Toplantısı'nda yeni partinin kurulacağını bildirmişti.

CHP'den ayrılacağını duyurduğu Grup Toplantısı'nda Özgür Özel, yeni partide yalnızca milletvekillerinin yer alacağını belirtirken CHP'de yaşanacak istifalar ile yeni partinin TBMM'de ana muhalefet partisi olacağını açıklamıştı.

CHP'de 90'a yakın milletvekilinin istifa ederek yeni partiye geçeceği tahmin ediliyor.

İlgili Konular: #Özgür Özel #Bahçeli #yeni parti

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