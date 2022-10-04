Son Dakika... Bahçeli'den EYT çıkışı
MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuşuyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin açıklamaları:
"Türkiye'yi parlak bir geleceğe ulaştırma hususunda sahip olduğumuz sorumluluk bilincinin boyutu devasadır. Çünkü biz bu ülkeyi karşılıksız seviyoruz. 2023 yılında bir yanda cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutlayacağız, diğer yanda cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimini yapacağız.
EYT'LİLER DÜZENLEMESİ: BU YIL BİTMEDEN BU YARA KAPANACAK
TBMM'de milletimizin beklenti ve taleplerini de birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi EYT'li kardeşlerimizin mağduriyetidir. Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak, adaletsizlik köklü bir çözüme kavuşturulacaktır.
2023 yılına çok sıkı şekilde hazırlanıyoruz. Her ayrıntıyı düşünen basiretli bir kavrayışla çalışmalarımıza hız veriyoruz. Bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen herkesi bağrımıza bastık. Gördük ki, Türk Milleti'nin zillete düşme ihtimali, 2023 yılında sonu meçhul maceraya atılma iradesi asla söz konusu değildir. Müşahede ettik ki cumhur kendi varlığına sonuna kadar sahip çıkacaktır. Bunu da Cumhur İttifakı eliyle yapacaktır. 11 Eylül'de Bursa, 18 Eylül'de Kayseri ve 25 Eylül'de Erzurum toplantılarımızla meydanın boş olmadığını ispat ettik.
ANKETÇİLERE TEPKİ
Satılmış anketçilerde eğer yüz kaldıysa sokağa çıkıp çıkmamayı bir kez daha düşünmelerinde yarar olacağı kanaatindeyim. Yıkılan ağaca balta vurmayı alışkanlık haline getirmiş sefillere hatırlatırım ki, Türk Milleti var olduğu sürece 3 hilalin önü kesilemez. MHP, Türkiye'nin son siperidir. Anketler şunu söylemiş, bunu söylemiş. Bizim için vızıltıdır. Biz milletimize bakarız. Milletimiz ne diyorsa onun gereğini yaparız. Üfleyerek hamam ısıtmaya, kişneyerek at doyurmaya çalışanlara aziz Türk Milleti zamanı geldiğinde hesabı çekmek için bekliyorlar.
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