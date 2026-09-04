Son dakika... Başaran Aksu ve Gökay Çakır'a tahliye kararı

Sincan Cezaevi’nde 10 gündür tutuklu bulunan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu hakkında tahliye kararı verildi.
Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “10 gündür tutuklu olan Sendikamız Genel Başkanı Gökay Çakır ve 5 gündür açlık grevinde olan Başaran Aksu tahliye edilmiştir. Madenciler başta olmak üzere tüm işçi sınıfının gözü aydın. Holdingleri üzmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.
10 gündür tutuklu olan Sendikamız Genel Başkanı Gökay Çakır ve 5 gündür açlık grevinde olan Başaran Aksu tahliye edilmiştir.— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) September 4, 2026
Madenciler başta olmak üzere tüm işçi sınıfının gözü aydın. Holdingleri üzmeye devam edeceğiz!