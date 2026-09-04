Son dakika... Başaran Aksu ve Gökay Çakır'a tahliye kararı

Sincan Cezaevi’nde 10 gündür tutuklu bulunan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu hakkında tahliye kararı verildi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “10 gündür tutuklu olan Sendikamız Genel Başkanı Gökay Çakır ve 5 gündür açlık grevinde olan Başaran Aksu tahliye edilmiştir. Madenciler başta olmak üzere tüm işçi sınıfının gözü aydın. Holdingleri üzmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.