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Son dakika... Başaran Aksu ve Gökay Çakır'a tahliye kararı

Son dakika... Başaran Aksu ve Gökay Çakır'a tahliye kararı

4.09.2026 17:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Başaran Aksu ve Gökay Çakır'a tahliye kararı

10 gündür tutuklu bulunan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu hakkında tahliye kararı verildi.

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Sincan Cezaevi’nde 10 gündür tutuklu bulunan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu hakkında tahliye kararı verildi. 

Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “10 gündür tutuklu olan Sendikamız Genel Başkanı Gökay Çakır ve 5 gündür açlık grevinde olan Başaran Aksu tahliye edilmiştir. Madenciler başta olmak üzere tüm işçi sınıfının gözü aydın. Holdingleri üzmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı. 

 

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