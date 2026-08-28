Son dakika... Bayrampaşa Belediyesi iddianamesi 350 gün sonra hazırlandı!

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile 77 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı, iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Başkan Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 78 'şüpheli' yer aldı.
Dosyada; 1 suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur ve 3 müşteki-şüpheli bulunuyor.
Şüpheliler hakkında; rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine neden olma ile çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlarından dava açıldı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İddianameye dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/153132 soruşturma numaralı dosya kapsamında Hasan Mutlu liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada şüpheli Hasan Mutlu ve 77 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiştir.
İddianame kapsamında; 1 suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli ve 78 şüpheli bulunmaktadır.
Şüphelilere; Rüşvet, Zimmet, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma, Kamu Kurumu Aleyhine Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik, İmar Kirliliğine Sebep Olma, Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Yöneticiliği ve Üyeliği Suçlarından dava açılmıştır."