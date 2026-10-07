Son dakika... Bekir Bozdağ istifa etmişti: AKP'nin yeni grup başkanvekili belli oldu

AKP'de Bekir Bozdağ'ın istifasının boşalan grup başkanvekilliğine getirilen kişi belli oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Bozdağ'ın yerine Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın grup başkanvekili görevine getirildiğini açıkladı.

BOZDAĞ, SAĞLIK SORUNLARU NEDENİYLE İSTİFA ETMİŞTİ

AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.

YUSUF BEYAZIT KİMDİR?

AKP Tokat Milletvekili Erdoğan'a uzun süredir yakın olan bir isim. Kayseri İmam Hatip Lisesinden mezun olan Beyazıt hukuk ve ilahiyat eğitimi aldı.

Erdoğan'ın İBB Başkanı olmasının ardından İBB'de sırasıyla Encümen Müdürlüğü, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı ve İSKİ Baş Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulundu.

2003 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Aynı zamanda Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü.

1 Kasım 2015 tarihinde yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde ilk kez milletvekili seçildi. Sonrasında 27. ve 28. Dönemlerde de tekrar seçildi.