Son dakika... Butlan CHP'si 'çerçeve yasa'ya imza atacak

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği süreç kapsamında hazırlanan 'çerçeve yasa' teklifi partilere gönderiliyor.

AKP, MHP, DEM Parti ve HÜDA PAR'ın ardından, butlan yönetimi altındaki CHP de, teklife imza atmaya karar verdi.

BUTLAN CHP'Sİ DE İMZA ATACAK

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda CHP Grup Yönetimi ve Anayasa Komisyonu üyeleri çerçeve yasa teklifine imza atacak.

DÜN SİYASİ PARTİLER ZİYARET EDİLMİŞTİ

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyon Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, süreçle ilgili çerçeve yasa kapsamında dün siyasi partilerin Meclis gruplarını ziyaret etmişti. Abdulhamit Gül ve Cüneyt Yüksel, bu kapsamda Yeni Yol, CHP, YENİ Parti ve İYİ Parti'nin Meclis gruplarını ziyaret etmişti.