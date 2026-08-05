Son dakika... Butlan CHP'si 'çerçeve yasa'ya imza attı

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği süreç kapsamında hazırlanan 'çerçeve yasa' teklifi partilere gönderildi ve TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AKP, MHP, DEM Parti ve HÜDA PAR'ın ardından, butlan yönetimi altındaki CHP de, teklife imza attı.

BUTLAN CHP'Sİ DE İMZA ATTI

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda CHP Grup Yönetimi ve Anayasa Komisyonu üyelerinin de çerçeve yasa teklifine imza atacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Son olarak CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Grup Başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşkın Türeli ile Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, çerçeve yasa teklifine imza attı.

DÜN SİYASİ PARTİLER ZİYARET EDİLMİŞTİ

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyon Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, süreçle ilgili çerçeve yasa kapsamında dün siyasi partilerin Meclis gruplarını ziyaret etmişti.

Abdulhamit Gül ve Cüneyt Yüksel, bu kapsamda Yeni Yol, CHP, YENİ Parti ve İYİ Parti'nin Meclis gruplarını ziyaret etmişti.