Son Dakika... Butlan CHP'sinin İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in 'görevi' sonlandırıldı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ve heyetinin görevinin sonlandırılmasına karar verdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davada, 2 Eylül 2025 tarihinde verilen ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi.

Mahkeme, söz konusu ara kararla CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerini tedbiren görevden uzaklaştırmış ve bu organların yetkilerini kullanmak üzere geçici kurul görevlendirmişti.

Davacı vekili, 14 Eylül 2026 tarihli dilekçesinde, dava sürecinde meydana gelen hukuki ve fiili gelişmeler nedeniyle tedbirin sürdürülmesini gerektiren koşulların ortadan kalktığını belirterek, tedbirlerin ve geçici kurulun görevinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme de dosya kapsamı ve gelinen aşamayı değerlendirerek, "durum ve koşulların değiştiği" sonucuna vardı ve 2 Eylül 2025 tarihli ara kararla uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Böylece tedbir kararıyla görevlendirilen Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin görevi sona erdi.

Kararın bir örneğinin İstanbul İl Seçim Kurulu, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine karar verildi. Kongrenin iptaline ilişkin esas dava ise devam ediyor.