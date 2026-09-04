Son dakika... Büyükçekmece Belediyesi davası: 5 ismin tutukluluğunun devamına karar verildi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de arasında bulunduğu 5’i tutuklu toplam 31 sanığın yargılandığı Büyükçekmece Belediyesi Davası’nın ikinci celsesi ikinci gününde tahliyeye ilişkin beyanlarla devam etti.

Savcı tüm tutuklulukların devamını talep ederken, Mahkeme Başkanı da aynı doğrultuda karar verdi. Tüm tutuklulukların devamına hükmedildi. Bir sonraki duruşma 16 Kasım’da görülecek.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmaya, 1 yıl 3 aydır Silivri’de tutuklu bulunan ve hakkında 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası talep edilen Hasan Akgün’ün de arasında olduğu tutuklu isimler katıldı.

YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da duruşmayı takip etti.

AVUKATLARDAN “BU DAVA SİYASİ” TEPKİSİ

Söz alan tutuklu sanıkların avukatları, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti ve tahliyeye ilişkin beyanda bulundu.

Avukatlar ayrıca, iddianamede yer alan suçlamalara ilişkin dosyada somut delil olmadığını, mahkemede dinlenen tanıkların herhangi bir baskı altında kalmadan belediyeye sponsor olduğunu dile getirdiklerini ve bu davanın “siyasi” olduğunu savundu.

“BELEDİYECİLİK YAPIYORSANIZ MANGAL GİBİ YÜREĞİNİZ OLACAK”

Daha sonra tutuklu isimler beyanda bulundu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Belediyecilik Türkiye’de çok zor bir iştir. Türkiye’de belediyecilik yapıyorsanız, yüreğiniz mangal gibi olacak” diyerek sözlerine başladı.

“VATANDAŞIN MEKTUPTA BAHSETTİĞİ SORUNA SİLİVRİ’DEN ÇÖZÜM ARIYORUM”

Başkanlık görevi süresince yurttaşların kendisinden taleplerini ve bu taleplere karşılık vermek için yaptıklarından bahsederek devam eden Akgün, “Cezaevine gelen mektuplardan bir tanesinde ‘Bizim spor salonumuz çöküyor’ yazılmış. Ben Silivri hapishanesinden o spor salonunun o çocuklar için yapılması adına çözüm arıyorum. En fazla dosyamıza bir sayfa daha eklenir” ifadelerini kullandı.

“BAKAN BANA ‘SPONSOR BUL’ DEDİ”

Belediye olarak düzenlenleyecekleri bir festivali dönemin Kültür ve Turizm Bakanına anlattığını söyleyen Akgün, Bakanın kendisine “sponsorlardan destek istemesi” yönünde bir yanıt verdiğini aktardı. Akgün, “Ben Sayın Bakanımıza düzenleyeceğimiz sanat festivalinin önemini anlattım, o da önemini bildiğini belirterek sponsorlardan destek istememi söyledi” dedi.

“BENİM VE ÇOCUKLARIMIN KURSAĞINDAN TEK KURUŞ HARAM GEÇMEDİ”

Akgün sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Ben hangi suçu işlemişim? Ben nasıl bir örgüt kurmuşum da bu örgütü yönetmişim? Ben 7 kez üst üste seçilmiş bir belediye başkanıyım. Benim veya çocuklarımın kursağından bir tek kuruş haram para geçmemiştir.”

“SOMUT DELİL YOK”

Daha sonra beyanda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, “örgüt” suçlaması başta olmak üzere hakkındaki suçlamalara ilişkin dosyada “somut delil” bulunmadığını savundu. Kazancı, tutuklanmasından 340 gün sonra hazırlandığını vurgulayarak iddianameye yönelik eleştirilerde bulundu.

“KENDİM İÇİN DEĞİL ÇOCUKLARIM İÇİN TAHLİYE İSTİYORUM”

“Ben vatanını ve milletini seven bir insan olarak çocuklarıma hep bunu aşılamaya çalıştım” diyen Kazancı, “16 aydır onlardan uzağım. Ben sadece çocuklarım için tahliye istiyorum. Ben yoksa gider paşa paşa cezaevinde yatarım” ifadelerini kullandı.

SAVCIDAN “TUTUKLULUK DEVAM” TALEBİ

Beyanların tamamlanmasının ardından duruşma savcısı; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, iş insanları Adem Çukur, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül’ün tutukluluklarının devamını istedi.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI ÇIKMADI

Mahkeme Heyeti Başkanı da mütalaa ile aynı doğrultuda karar vererek tüm tutuklulukların devamına hükmetti.

Bir sonraki duruşma 16 Kasım’da görülecek.