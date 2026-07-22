Son Dakika... CHP'de 4 il başkanı görevden alındı

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki Merkez Yönetme Kurulu (MYK) bugün CHP Genel Merkezi'nde toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından mutlak butlan yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu. Sarı, 4 il başkanının görevden alındığını duyurdu.

4 GÖREVDEN ALMA, 5 ATAMA

Buna göre görevden alınan il başkanlıkları şöyle oldu:

Kütahya Uşak Karaman Çankara

Atama yapılan iller ise şu şekilde:

Eskişehir Sivas Kırşehir Karaman Uşak

📌 Mutlak butlan yönetimi CHP'de istifa yaşanmadığını iddia etti



Sözcü Müslim Sarı:



“Üyelerin istifası ile ilgili sosyal medyada koparılan yaygaranın hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. CHP üyelerinin 10’da 1’ine bile ulaşmamıştır istifa” pic.twitter.com/kEbgSuAL1V — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 22, 2026

Sarı ayrıca, seçilmiş lider Özgür Özel'in yeni parti kararını duyurmasının ardından yaşanan CHP'deki üye istifalarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti. "CHP üyelerinin onda birine bile ulaşmamıştır istifalar" ifadelerini kullandı.