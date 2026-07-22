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Son Dakika... CHP'de 4 il başkanı görevden alındı

Son Dakika... CHP'de 4 il başkanı görevden alındı

22.07.2026 17:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... CHP'de 4 il başkanı görevden alındı

Son dakika haberi... CHP'de mutlak butlan yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı, 4 il başkanının daha görevden alındığını açıkladı.
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki Merkez Yönetme Kurulu (MYK) bugün CHP Genel Merkezi'nde toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından mutlak butlan yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu. Sarı, 4 il başkanının görevden alındığını duyurdu.

4 GÖREVDEN ALMA, 5 ATAMA

Buna göre görevden alınan il başkanlıkları şöyle oldu:

  1. Kütahya
  2. Uşak
  3. Karaman
  4. Çankara

Atama yapılan iller ise şu şekilde:

  1. Eskişehir
  2. Sivas
  3. Kırşehir
  4. Karaman
  5. Uşak

Sarı ayrıca, seçilmiş lider Özgür Özel'in yeni parti kararını duyurmasının ardından yaşanan CHP'deki üye istifalarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti. "CHP üyelerinin onda birine bile ulaşmamıştır istifalar" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Müslim Sarı

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