Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, düzenlediği basın toplantısında 70 yıldır üyesi olduğu partisinden istifa ederek YENİ Parti'ye katılacağını açıkladı.
Son Dakika... CHP’de dikkat çeken istifa: Önder Sav YENİ Parti’ye katılıyor
Son dakika gelişmesi... Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, düzenlediği basın toplantısında 70 yıldır üyesi olduğu partisinden istifa ederek YENİ Parti'ye katılacağını açıkladı.
30.07.2026 10:20:00
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Haber Merkezi
Son dakika gelişmesi... Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, düzenlediği basın toplantısında 70 yıldır üyesi olduğu partisinden istifa ederek YENİ Parti'ye katılacağını açıkladı.
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