Son Dakika... CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Birazdan İçişleri Bakanı ile görüşeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin genel merkezi önünde yaşanan tahliye gerginliğinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den randevu aldıklarını belirten Emir, "Sayın İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık, birazdan gideceğiz. İçişleri Bakanımızdan bir çözüm bekliyoruz, bunun için görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Emir'in yanında CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın da görüşmeye gideceği öğrenildi.

"BU KARAR, SİYASİ OPERASYON"

Murat Emir, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün demokrasimize ağır bir darbe yapılmaya çalışılmış, sandığımız kaçırmaya çalışılmış ve bunu yapmak üzere kaba kuvvetle, zorla zorbalıkla genel merkezimize girilmeye çalışılmıştır. Biz başından beri mutlak butlan diye bir kararın olamayacağını, ilgili kanunlara tamamen aykırı olarak üretilmiş bir karar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki siyasal rejime altüst etmek üzere yaratılan bir kavram olduğunu ve nihai amacının da siyasi operasyon olduğunu açıkça söylemiştik.

"CHP’NİN KURUMSAL KİMLİĞİNE SALDIRMAYI TERCİH ETTİLER"

CHP’nin yükselişini önleyemeyenler, iktidar yürüyüşünün önüne geçemeyenler, cumhurbaşkanı adayımızın bileğini bükemeyenler, önce İstanbul’da bir darbe yaptılar ama başaramayınca CHP’nin kurumsal kimliğine saldırmayı tercih ettiler. Bu saldırı hukuksuztur, haksızdır. Dolayısıyla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz.

"BURADAN ÇIKIŞIN TEK YOLU KURULTAY"

Biz bunları söylerken, bir yandan da CHP’nin tarihine, sorumluluğuna yakışır şekilde bir iletişim kurarak bu krizi olabilecek en az hasarla atlatmanın çarelerine baktık. İletişim kurmaya çalıştık. Dün akşamın geç saatlerine kadar iki milletvekili arkadaşımızla ben ve sayın Suat Özçağdaş birlikte bugün için sözleşmiştik ve özellikle kurultay tarihini kesinleştirmek ve belirlemek üzere toplanacaktık. Bizim açımızdan bu bir darbe girişimdir. Sandığın kaçırılmasıdır, çok partili rejimin yok edilmesidir. Dolayısıyla buradan çıkışın bir tek yolu vardır o da kurultaydır.

"YENİ BİR UZLAŞI ARAYIŞI İÇERİSİNDEYİZ"

Madem ki bizim yaptığımız olağanüstü kurultayları saymıyorsunuz o halde getirin sandığı. Ancak belge istiyorsanız onunla kurultay yapalım. Bizim beklentimiz bu iken arkadaşlarımız bir yerlerden buldukları mafya bozuntuları ile sabahın köründe adeta tehdit ederek kapımıza dayandılar. Örgütümüzün direnciyle bu saldırı girişimini püskürttüük ve yeni bir uzlaşı arayışı içerisindeyiz. Ne ülkemizin ne halkımızın ne CHP’lilerin böyle bir krizi hak etmediğini ve bu krizin mutlaka iletişimle çözülmesi gerektiğini söylüyoruz ve buna inanıyoruz.

"İÇİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Tam da bu nedenle sayın İçişleri Bakanı’ndan randevu aldık ve birazdan gideceğiz. Görüşlerimizi, taleplerimizi bize göre kritik taleplerimizi aktaracağız ve sayın Bakan’dan da hiç kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir polis memurumuza en ufak hamlenin yapılmadığı, demokrasimizin yara almadığı, tam tersine demokrasimiz adına umut büyüteceğimiz bir adımın olacağı bir çözüm bekliyoruz. Bunun için görüşeceğiz."