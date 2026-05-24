Son Dakika... CHP Genel Merkezi'nde müdahale başladı: İl başkanlarına polis engeli

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik 'mutlak butlan' karası sonrası bu sabah CHP Genel Merkezi önünde başlayan gerginlik, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emniyet'ten destek talebiyle tırmandı.

Kılıçdaroğlu'nun talebiyle binayı boşaltmak üzere Genel Merkez önünde konuşlanan çevik kuvvet ekipleri ve TOMA'lar karşısında CHP'lilerin nöbeti devam ediyor.

BİNADA DİRENİŞ HAZIRLIĞI

Bina bahçesindeki CHP’liler de olası bir müdahaleye karşı gaz maskeleri takarak ve kol kola girerek bekleyişe geçti.

İLK MÜDAHALE İL BAŞKANLARINA

CHP Genel Merkezine yürümeye çalışan CHP İl Başkanları kol kola girerek polis barikatları aşmaya çalıştı.İl başkanları ve beraberindeki ekip polisin müdahalesine maruz kaldı.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz müdahale sonrası ''Yüzlerce polis ve TOMA'larla izin vermiyorlar. Biber gazı ve TOMA'lardan sıktıkları sularla Genel Merkez'e girmemizi önlemeye çalıştırlar. Durum ortadadır'' dedi.

MALATYA İL BAŞKANI YILDIZ: ''BUNU BİLEREK YAPTILAR''

Müdahale sonrası konuşan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız şunları söyledi:

'''Tüm il başkanlarını benim gibi TOMA karşıladı. AKP'nin TOMA'ları karşıladı bizi. Bunu bilerek yaptılar. Bugün buradaki ablukanın nedeni içeride il başkanlarının Özgür Özel'in yanında durmasına engel olmak. Ama biz Genel Başkanı'mızın yanındayız. Halkımızdan aldığımız kuvvetle genel başkanımız Özgür Özel'in arkasındayız.''