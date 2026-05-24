Son dakika... CHP İl Belediye Başkanlarından ortak açıklama: 'Özgür Özel’in verdiği mücadelenin yanındayız'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi çevresinde "tahliye tebliği" sebebiyle hareketlilik yaşanırken, çok sayıda CHP milletvekili, Parti Meclisi üyesi ve il-ilçe başkanı genel merkez binasında toplandı.

Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu belirtilen bazı kişiler ile Genel Merkez önünde nöbet tutan partililer arasında arbede yaşandı.

CHP’li kurmaylar “Genel Merkez'e sahip çıkma” çağrısı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı, CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi için Emniyet'e başvurdu. Genel Merkezin önünde polis ablukası yaşanırken, CHP'lilerin direnişi ise sürüyor.

CHP'Lİ İL BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA

CHP’li il belediye başkanları da, ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "mutlak butlan” kararının hukuki olmadığı ifade edildi ve karar hakkında da “Amaç, halkın umudu olan Partimizi karıştırıp iktidar yürüyüşümüzü durdurmaktır" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurtuluş mücadelesinde kan ile gözyaşı ile kurulmuştur. Ulu Önder Atatürk 'ün iki büyük eserimden biri dediği Cumhuriyet Halk Partimiz Atatürk'ten miras, çocuklarımızın emanetidir. Geçmişte ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, ebedi savunucusu Partimiz; her zaman olduğu gibi görevinin ve sorumluluğunun farkındadır. Alınan 'mutlak butlan' kararı ile amaç; hukukun gereğini yerine getirmek değil, halkın umudu olan Partimizi karıştırıp iktidar yürüyüşümüzü durdurmaktır."

"İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZ HIZ KESMEDEN YOLUNA DEVAM EDECEKTİR"

"Her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partimiz bu zorluğun da üstesinden gelerek sükunetle bu zorluğu da aşacaktır. İl Belediye Başkanları olarak seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in verdiği mücadelenin yanındayız. Parti içi demokrasiye olan inancımızla 45 gün içerisinde yapılacak olağanüstü kurultay ile iktidar yürüyüşümüz hız kesmeden yoluna devam edecektir."