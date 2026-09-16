Son dakika... CHP Kurultay Davası'nda yeni gelişme: Tanıklar gelmedi, dava ertelendi

Mutlak butlan kararı verilen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tanıklar gelmedi. Mahkeme Başkanı davayı 21 Ekim'e erteledi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nce mutlak butlan kararı verilen CHP'nin 38. Olağan Kurultay'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bugün devam edildi.
Hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık duruşmaya katılmadı. Sanık müdafileri katıldı.
TANIK İÇİN DAVETİYE TALEBİ
Mahkeme Başkanı duruşmada dinlenmesi planlanan tanıkların duruşmaya katılmadığını belirterek, avukat istemlerini aldı.
Sanık Hüseyin Yaşar'ın müdaafisi İbrahim Karaca, dinlenmesi planlanan tanıklardan Çetin Kızılbulut'un Ankara'da ikamet ettiğini belirterek, hakkında davetiye çıkarılmasını istedi.
İSTANBUL'DAKİ SANIK DAVANIN TANIĞIN İDDİALARI HAKKINDA KONUŞMUŞ
Sanık İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan; İstanbul'da görülen İBB davasında sanık olan Nezahat Kurt'un, görülen bu davada tanık olarak dinlenen Adem Soytekin'in "dağıtılacak ev listesi" iddiasına ilişkin mahkemede beyan verdiğini belirtti.
Av. Çağlayan Kurt'un beyanlarının tutanağının dosyaya eklenmesini istedi.
AVUKAT TALEPLERİ KABUL EDİLDİ
Mahkeme Başkanı, avukat taleplerini kabul ederek davayı 21 Ekim'e ertelendi.