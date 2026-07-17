Son dakika... CHP kurultay davasında kritik gelişme: Butlan kararı 56 gün sonra Yargıtay'da

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleşen 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025’te gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultay’ına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin verdiği 21 Mayıs’taki mutlak butlan (hukuken yok sayılma) kararı, temyiz incelemesi için Yargıtay’a gönderildi.

Böylece, dosyanın kararın verilişinden 56 gün sonra temyiz incelemesine başlanacak. Temyiz incelemesi ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nce yapılacak.

BAM NE KARAR VERMİŞTİ?

BAM’ın kararıyla; CHP’nin söz konusu kurultayları gerçekleşmemiş gibi sayılıp, seçilmiş lider Özgür Özel ve yönetiminin yerine CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 2023’teki parti organları üyeleri “tedbiren” göreve getirilmişti. Söz konusu karar Türk siyasal tarihi için kritik bir durum taşıyor.

‘KARAR ALIYORSUN, DOSYAYI GÖNDERMİYORSUN’

CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel; BAM’ın kararının temyiz için Yargıtay’a gönderilmemesine ilişkin de dün basına “BAM, dosyayı 55 gündür elinde tutuyor. Normalde bir günlük iştir gitmesi, yollaması. Düğmeye basacak, dosyanın Yargıtay aşaması başlayacak. Bir gün olmaz; işte tebligat-mebligat, bir hafta. Onları 15 güne uzatıp, ikinci bir 15 gün yaratıp, NATO’ya kadar ‘Hastayım’ diye izin alıp, NATO’yu boş geçirip, şimdi yeniden rapor almışlar. Karar alıyorsun, dosyayı göndermiyorsun. Koca bir siyasi partinin hak aramasının önüne geçiyorsun” demişti.

‘ARAYA 50 GÜNLÜK ADLİ TATİL SOKMAYA ÇALIŞIYOR’

Özel, söz konusu açıklamasında hakimin 3 gün izin aldığını belirterek; “Perşembe (bugün) geliyor ama iki gün kalmış oluyor. Yani yapmaya çalıştığını görün. Şöyle bir şey. Normal şartlarda hak aramanın, hele hele bir üst mahkemeye gitme hakkının fiilen engellenmesi nasıl bir suçtur ya? Bunu 55 gündür yaptığı gibi üç - beş gün daha yapıp araya bir 50 günlük daha adli tatil sokmaya çalışıyor. Ne yapacak? Bu sırada belki ben ne yapacağım? Partiden ayrılacağım, parti kuracağım. Böyle bir sonuç doğurmaya çalışıyor istinaf mahkemesi” ifadelerini kullanmıştı.

‘YARGITAY’IN BUGÜN KARAR VERMESİ OLASI DEĞİL’

BAM kararının adli yıl tatilinin başlamasına çok kısa bir süre kala Yargıtay’a gönderilmesini ise CHP’nin hukukçu kurmayları Cumhuriyet’e değerlendirdi. CHP’li Gül Çiftçi; “Yargıtay’ın bu dosyayı bugün veya yarın ele alıp, karar vermesi olası değil” dedi.

‘100 GÜNÜ AŞAN BİR SÜREYE ÖTELENMİŞ OLUYOR’

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise “56 gün sonra yeni mi aklına geldi mahkemenin? Neyi bekledi? Tedbire yapılan bir itiraz var. Öncelikli bir işlemdir bu. Yargıtay’ın tüm içtihatlarını ortadan kaldıran bir karar var ortada. Eğer pazartesi günü karar çıkmazsa 45 gün daha ötelenerek, toplamda 100 günü aşan bir süreye ötelenmiş oluyor inceleme. Makul sürede karar verme diye strateji raporlarına yazanlar nerede? Meclis’e 12 paket getirip de ‘Yargıyı hızlandırıyoruz’ diyenler nerede?” ifadelerini kullandı.

‘İNSANIN AKLIYLA ALAY EDİYORLAR’

Kararın UYAP üzerinden Yargıtay’a gönderildiğini belirten Bülbül; “Dosyanın fiziki olarak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne gitmesi gerekiyor? Bu dosyalar da usulen postayla iade taahütlü gönderiliyor. Bu ne zaman gönderilecek? UYAP’tan gönderilmesi yetmez. Bugün mü gönderilecek?” diye sordu. “İnsanın aklıyla alay ediyorlar” diyen Bülbül; “Yargı ile mutlak butlancılar birlikte hamle yapıyor. Nasıl bir hamle bu: 6 yıl hiçbir şey olmamış gibi, Türkiye’de 2023 Genel Seçimleri ile Özgür Özel’le CHP’nin 2024’te yüzde 38 oy alıp 1. parti olmamış gibi, CHP’nin üye sayısının 2 milyona yükselmemiş gibi bir durum yaratmaya çalışıyor. Tarihi siliyorlar resmen” ifadelerini kullandı.