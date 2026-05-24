Son Dakika... CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden uzaklaştırıldı

24.05.2026 13:51:00
Haber Merkezi
CHP’li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, hakkında yürütülen “irtikap” soruşturması kapsamında dün tutuklandı. İçişleri Bakanlığınca Albayrak bugün görevinden uzaklaştırıldı.
CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, dün "irtikap" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Albayrak bugün İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın 'İcbar suretiyle İrtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'irtikap' soruşturması kapsamından CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Afyonkarahisar'da gözaltına alınmıştı. Albayrak'ın evinde ve belediye iştirakinde arama yapılmıştı.

Şikayetçi müşteki E.Ö, 2023'te ruhsat aldığı inşaatı devam eden taşınmazının iskan işlerinin tamamlanması için Albayrak'ın kendisine babası H.Ö. aracılığıyla ulaşarak 2,5 milyon lira talep ettiğini iddia etmişti.

Albayrak'ın bunun karşılığında çek almayı kabul ettiğini, sonrasında inşaatına kısmi iskan aldığını savunarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuştu.

Ayrıca H.P'nin de aynı gerekçelerle inşaatının durdurulduğu ve çalışanı F.Ç. aracılığıyla Albayrak'ın kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini ancak parayı vermediği için inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmediğine yönelik iddialı şikayeti ile benzer nitelikteki şikayetler üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" suçlamasından soruşturma başlatılmıştı.

