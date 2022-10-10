Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Kabine toplantısı 3 buçuk saatin ardından sona erdi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Esnafa yeni müjdeler vereceğiz.
Kamuda başörtüsü ile ilgili tarihi bir açıklama yaptık. CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu gündeme getirmesi ile birlikte partisinin içinden gelen eleştiriler bu konuda yasakçı bir zihniyetin hala var olduğunu gösterdi.
Arkadaşlarımıza, bu düzenleme temelinde aile kurumunun güçlendirilmesini de içeren daha kapsamlı bir anayasa değişikliği talimatı verdik. Konu meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl bir tutum içerisine gireceğini hep birlikte göreceğiz.
AYRINTILAR GELİYOR...
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