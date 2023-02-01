Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
AYRINTILAR GELİYOR...
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