Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 21:13
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Abone Ol google-news

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

 

AYRINTILAR GELİYOR...


AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan trt AKP

İlgili Haberler

İhale alan firma Erdoğan'ın bayraklarını astı

İhale alan firma Erdoğan'ın bayraklarını astı
Turgut Kazan'dan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin değerlendirme: Anayasa'nın ilgili maddesi yoruma kapalı

Turgut Kazan'dan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin değerlendirme: Anayasa'nın ilgili maddesi yoruma kapalı
Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç açıklaması

Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç açıklaması

En Çok Okunan Haberler